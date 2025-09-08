iOS: le funzioni nascoste su iPhone che Apple non vi svela

Gli iPhone nascondono una serie di funzioni che spesso passano inosservate ma che possono semplificare la vita di tutti i giorni. Un esempio è il doppio tocco o il triplo tocco sul retro del dispositivo: attivandolo dalle impostazioni di accessibilità, è possibile associare azioni rapide come lo screenshot, l’apertura del Centro di Controllo o l’avvio della torcia. Un altro strumento poco sfruttato è la ricerca visiva nelle foto: grazie al riconoscimento automatico, basta aprire un’immagine per identificare oggetti, piante o animali presenti nello scatto.

Gestione avanzata dei testi e delle note su iPhone

Chi utilizza spesso l’iPhone per scrivere può contare su funzioni che accelerano il lavoro. Tenendo premuto lo spazio sulla tastiera, questa si trasforma in un trackpad virtuale, rendendo semplice lo spostamento del cursore tra le parole. L’app Note, invece, consente di scansionare documenti in pochi secondi senza bisogno di installare software aggiuntivi. Ogni file può essere firmato digitalmente e condiviso in formato PDF. Anche il copia e incolla universale, disponibile per chi usa più dispositivi Apple, permette di iniziare un testo su Mac e completarlo su iPhone, o viceversa, senza alcuno sforzo.

Sicurezza, privacy e praticità quotidiana

iOS integra anche strumenti dedicati alla privacy. La funzione “Segnalazione app” indica quali applicazioni hanno avuto accesso a fotocamera, microfono o posizione, così da individuare comportamenti sospetti. È utile anche la possibilità di generare codici di autenticazione a due fattori direttamente nel portachiavi iCloud, evitando di dover scaricare app esterne. Sul piano pratico, una scorciatoia spesso trascurata è il testo in tempo reale: con la fotocamera è possibile copiare parole da un libro, un cartello o un documento e incollarle direttamente in un’app di messaggistica o in una mail. Con questi accorgimenti, l’iPhone diventa non solo un dispositivo potente, ma anche uno strumento ancora più efficiente e sicuro da usare ogni giorno.