Iliad porta in Italia il nuovo Samsung Galaxy S25 FE

A pochi giorni dal debutto ufficiale, Iliad inserisce a listino il nuovo Samsung Galaxy S25 FE, svelato il 4 Settembre durante il Galaxy Event. Lo smartphone della famiglia S25 è proposto dall’operatore in versione da 256GB, nelle colorazioni Navy e Jetblack. La disponibilità coincide con la promozione lanciata da Samsung e valida fino al 1° ottobre. Essa prevede il raddoppio della memoria allo stesso prezzo della variante da 128GB. In pratica, chi sceglie il modello Iliad ottiene 256 GB di spazio al prezzo della versione base.

Galaxy S25 FE con Iliad: come acquistarlo e le alternative disponibili

Il Galaxy S25 FE è acquistabile sul sito dell’operatore sia in un’unica soluzione, sia con formula a rate tramite finanziamento Findomestic. Grazie alla promo memoria, il prezzo scende a 769€ invece di 829. Optando per il pagamento dilazionato, il cliente può scegliere tra 12 rate da 64,08€ o 24 rate da 32,04€, senza interessi né anticipo. È prevista una spesa fissa di 10€ per la spedizione. La disponibilità effettiva delle colorazioni può variare in base alle scorte, in caso di esaurimento è possibile riprovare successivamente.

Per procedere all’acquisto, i clienti Iliad devono accedere al sito ufficiale, sezione Smartphone, e selezionare il modello desiderato. Dopo aver cliccato su “Ordina”, chi ha già una SIM Iliad può completare l’acquisto inserendo le credenziali, mentre i nuovi utenti vengono indirizzati all’attivazione di un’offerta mobile. In questo periodo, l’abbinamento standard è con la tariffa Top 250 Plus da 9,99€ al mese, disponibile fino al 18 settembre.

Oltre al Galaxy S25 FE, sul sito Iliad restano disponibili anche altri modelli della serie Galaxy S25 e S24, diversi Galaxy A e gli ultimi pieghevoli Z Flip 7 e Z Fold 7, insieme ai predecessori Z Flip 6 e Z Fold 6 ancora in promozione. L’offerta include anche iPhone 16, 16e e alcuni iPhone rigenerati venduti solo con pagamento unico. Dal 2024, in più, i device possono essere acquistati anche attraverso le SIMBOX presenti negli Iliad Store e nei corner dei centri commerciali, con l’assistenza diretta del personale.