Samsung Galaxy S25 ha uno SCONTO FOLLE su Amazon: costa POCHISSIMO solo oggi

Un prezzo davvero molto più basso del normale vi attende sull’acquisto di Samsung Galaxy S25, lo smartphone che tutti stavano aspettando è finalmente disponibile con una spesa nettamente inferiore alle aspettative, grazie alla promozione che Amazon ha giusto deciso di attivare in questi giorni, facilitando di molto la vita di tutti coloro che volevano da sempre comprarlo.

Il prodotto, disponibile sul mercato da inizio 2025, è caratterizzato da un display da 6,2 pollici di diagonale, che può raggiungere una risoluzione di 1080 x 2340 pixel, sfruttando tecnologia Dynamic AMOLED 2X, con densità di 416 ppi, passando anche per un refresh rate a 120Hz, oltre 16 milioni di colori e protezione Gorilla Glass Victus 2. Il processore è l’ottimo Qualcomm Snapdragon 8 Elite, octa-core con una frequenza di clock che può raggiungere i 4,47 GHz, accoppiato con GPU Adreno 830 e una configurazione che prevede 12GB di RAM con un massimo di 512GB di memoria interna (ma attenzione che non è espandibile).

Le sue dimensioni, a dispetto di quanto si potrebbe pensare, sono inferiori alla media, capaci di raggiungere 162 grammi di peso, con 146,9 x 70,5 x 7,2 millimetri di spessore, è quindi facilmente trasportabile nella tasca dei pantaloni, senza appesantire in modo particolare.

Amazon da sogno con lo sconto applicato sul Samsung Galaxy S25

La spesa per l’acquisto di Samsung Galaxy S25 è decisamente ridotta rispetto al passato, proprio perché oggi il consumatore non si ritrova più a spendere i 989 euro previsti in origine di listino, ma potrà investire solamente 749 euro per il suo acquisto definitivo, con un risparmio di circa 240 euro. Ordinatelo premendo questo link.

Il prodotto offre un comparto fotografico di tutto rispetto, con 3 sensori nella parte posteriore: un principale da 50 megapixel, passando poi per un ultragrandangolare da 12 megapixel e uno zoom ottico 3X da 10 megapixel.