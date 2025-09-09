Apple ha presentato anche un power bank MagSafe per iPhone Air

Chi credeva che oggi sarebbe stata solo la volta dei nuovi dispositivi canonici di Apple, tra cui iPhone 17, i nuovi Apple Watch e gli AirPods Pro 3, potrebbe essere rimasto sorpreso per via di un accessorio presentato praticamente a sorpresa dal colosso. Si tratta di una MagSafe Battery progettata esclusivamente per l’iPhone Air.

A prima vista sembra un power bank tradizionale, ma in realtà è una batteria aggiuntiva disegnata appositamente per il modello più sottile della gamma. L’idea nasce proprio dal design compatto e leggero dell’iPhone Air, che ha permesso di sviluppare un accessorio altrettanto maneggevole. Una volta agganciata al retro, la batteria si integra perfettamente con il profilo del dispositivo, garantendo praticità senza compromettere portabilità e comfort.

Stando alle informazioni che Apple ha rilasciato, la MagSafe Battery fornisce fino al 65% di autonomia extra, rendendola utile nelle giornate più intense. Inoltre supporta la ricarica wireless fino a 12W, permettendo di ricaricare velocemente il dispositivo in qualsiasi momento.

Una ricarica “non convenzionale”

La nuova MagSafe non funziona come un classico power bank. L’accessorio, infatti, non integra porte di ricarica proprie: per accumulare energia deve essere collegato all’iPhone Air durante la fase di ricarica del telefono. In questo modo, mentre lo smartphone si ricarica tramite un alimentatore esterno da 20W o superiore, anche la batteria MagSafe si alimenta in parallelo.

Questa scelta progettuale sottolinea ancora una volta l’approccio minimalista di Apple, che preferisce eliminare connettori e cavi aggiuntivi. Il risultato è un accessorio dedicato a un pubblico ben preciso: chi sceglie l’iPhone Air per il suo spessore ridotto e cerca un’estensione di batteria altrettanto compatta, capace di integrarsi senza appesantire il dispositivo.

Il prezzo supera i 100 euro, confermando la collocazione premium di un accessorio che, più che un classico power bank, rappresenta un complemento esclusivo al design e all’esperienza d’uso dell’iPhone Air.