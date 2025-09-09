AliExpress lancia lo sconto più folle di settembre: notebook in offerta di 1000 euro

In questi giorni su AliExpress si sprecano le migliori occasioni del momento, con occasioni e prezzi fortemente più bassi del normale, applicati su tanti prodotti inclusi direttamente nel catalogo aziendale. Uno di questi è sicuramente un notebook che sin da subito ha catturato la nostra attenzione con la sua grande capacità di ridurre di molto la spesa, ma allo stesso tempo di innalzare pesantemente il livello qualitativo.

Il prodotto integra un display da 16 pollici di diagonale, è pur sempre un IPS LCD, ma è caratterizzato dalla risoluzione massima in 2.5K (UltraHD), con dettagli e nitidezza ben superiori alle aspettative in questa fascia di prezzo di posizionamento. Le cornici sono sottili, i colori abbastanza definiti, con dettagli e nitidezza di buon livello. Dal processore non potevamo chiedere di più, essendo comunque un Intel Core i7 di tredicesima generazione (i7-13620H), con alle spalle una configurazione che prevede 32GB di RAM e 1TB di memoria interna su SSD. La connettività è infine rappresentata dalla presenza di WiFi 6 e bluetooth di ultima generazione.

AliExpress, questo sconto di settembre è davvero ottimo

Il prezzo di vendita rappresenta chiaramente un punto di forza da non sottovalutare, poiché il consumatore andrà a spendere in finale solamente 475,73 euro, contro i 1571,94 euro di listino. Un risparmio, disponibile a questo link, supportato anche da una serie di regali che potete trovare direttamente inclusi in confezione: mouse + mouse pad e non solo.

L’occasione è davvero ghiotta e molto interessante, ricordatevi inoltre che la spedizione viene effettuata direttamente dalla Francia, con la certezza di poter ricevere la merce a domicilio entro 10 giorni dall’ordine stesso. Non sono previsti dazi doganali di alcun tipo da pagare, essendo il magazzino sito all’interno dell’Unione Europea, e oltretutto il consumatore può godere della solita ottima garanzia legale della durata di 2 anni, valida dal giorno della ricezione del prodotto.