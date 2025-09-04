POCO X7 Pro è in super sconto su AliExpress: offerta del 50%

Uno degli smartphone più discussi degli ultimi mesi, POCO X7 Pro è vostro con un risparmio importante su AliExpress, approfittando di una promozione interessante che viene effettivamente resa disponibile per ogni singolo consumatore che deciderà di collegarsi direttamente al famoso sito di e-commerce.

Il prodotto gode di un display da 6,67 pollici di diagonale, con risoluzione di 1220 x 2712 pixel, sfruttando tecnologia AMOLED, un refresh rate a 120Hz, con protezione Gorilla Glass Victus 2 e 446 ppi di densità. Specifiche comunque di ottimo livello, considerando la fascia di prezzo di posizionamento, impreziosite ancora di più dalla presenza del processore MediaTek Dimensity 7300 Ultra, octa-core con una frequenza di clock a 2,5GHz, passando anche per la GPU Mali-G615 MC2, con 12GB di RAM e tanta memoria interna (non espandibile).

Il comparto fotografico presente nella parte posteriore è composto da 3 sensori, il principale da 50 megapixel, che poi viene seguito a ruota da un ultragrandangolare da 8 megapixel, per finire poi con un effetto bokeh classico da 2 megapixel. Gli scatti sono realizzati al massimo a 8165 x 6124 pixel, fermo restando avere la possibilità di raggiungere un’ampiezza di 120 gradi, affiancata da una fotocamera frontale da 20 megapixel con apertura F2.2.

AliExpress sconta il POCO X7 Pro: ecco quanto costa oggi

Il suo prezzo di partenza sarebbe di 484 euro, cifra che a parte tutto è già più che bilanciata e soddisfacente, ma che viene resa ulteriormente abbordabile da AliExpress, che porta la spesa finale da sostenere a soli 229,99 euro, con un risparmio di 254,01 euro sul listino originario. Ordinatelo subito qui.

Tutti gli utenti interessati all’acquisto devono comunque sapere essere un prodotto spedito dalla Francia, ovviamente compatibile con le frequenze italiane e 5G, con consegna prevista entro circa 5 giorni dalla spedizione (è completamente gratuita). E’ inoltre possibile effettuare, eventualmente, il reso del prodotto entro 90 giorni dalla ricezione stessa dell’ordine presso il vostro domicilio.