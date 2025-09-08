Ad
Xiaomi Redmi Pad Pro imperdibile con lo sconto Amazon del 22%: è un regalo

Non lasciatevi sfuggire questa occasione: uno sconto del 22% fa crollare il prezzo di questo tablet.

scritto da Valentina Acri

Quante volte un prezzo di listino elevato vi ha fatto cambiare idea per l’acquisto di un nuovo tablet? Oggi con questo sconto messo a disposizione da Amazon potete acquistare lo Xiaomi Redmi Pad Pro con un prezzo davvero incredibile. Perché scegliere questo tablet e non un altro? La risposta è piuttosto scontata.

Con una frequenza di aggiornamento adattiva a 120 Hz e una luminosità massima di 600 nit, il display di questo Redmi offre immagini fluide e stabili sia che si stia guardando sport o giocando ai videogame più esigenti. Ci troviamo, dunque, davanti a un device in grado di garantire esperienze d’uso uniche.

Xiaomi Redmi Pad Pro oggi in offerta su Amazon

Oggi avete l’occasione di poter portare a casa un dispositivo unico. Non a caso, questo tablet a marchio Xiaomi vi consente di vivere un’esperienza immersiva con il super display di Redmi Pad Pro. L’ampia superficie e un rapporto di forma classico da 16:10 danno sempre il meglio, sia che l’utente stia leggendo, giocando o guardando film.

Inoltre, con una risoluzione WQHD+ ultra nitida da 2,5K e 249 ppi il display offre prestazioni di livello professionale con dettagli perfetti. Chi non vorrebbe vedere i propri contenuti preferiti con una qualità visiva eccellente? Ebbene, da oggi potete farlo anche voi spendendo davvero poco per l’acquisto di questo device.

XIAOMI Redmi Pad PRO 12.1' 6/128GB Gris Grafito
    Anche l’autonomia è eccellente. Tutto grazie alla presenza di una batteria da 10.000 mAh che assicura un’autonomia fino a 33,9 giorni di autonomia in standby dopo una ricarica completa. Non lasciatevi sfuggire questa fantastica occasione. Approfittando subito dello sconto Amazon del 22%, oggi questo Xiaomi Redmi Pad Pro costa solamente 183,50 euro anziché 234,59 euro. Ricordate che la spedizione è gratuita e avete a disposizione una garanzia di 24 mesi.

