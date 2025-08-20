Mini PC GMKtec a prezzo folle con lo sconto Amazon del 22%

I mini PC sono dispositivi innovativi che sempre più utenti decidono di acquistare per una serie di motivi. Oltre a essere estremamente compatti dispongono di caratteristiche tecniche del tutto interessanti, come questo Mini PC GMKtec K10.

Cosa contraddistingue questo dispositivo da molti altri attualmente presenti sul mercato? Sicuramente l’ottimo rapporto qualità/prezzo che oggi viene ulteriormente ottimizzato dallo sconto offerto dal colosso dell’e-commerce Amazon.

Mini PC GMKtec K10 oggi in offerta

Quale momento migliore se non questo per acquistare un mini PC e mettere da parte il vecchio dispositivo? Con 64GB di RAM DDR5 e un SSD da 1 TB, questo mini PC K10 è in grado di assicurare prestazioni eccellenti grazie alla combinazione tra velocità ed efficienza. Per offrire un maggiore spazio di archiviazione, il costruttore ha implementato tre slot M.2 che permettono di espandere la memoria fino a 12 TB, offrendo dunque uno spazio abbondante per tutti i dati.

Oltre a ciò, questo dispositivo assicura di avere una connessione sempre stabile. Tutto grazie alla porta Ethernet 2.5G che garantisce una connessione cablata ultraveloce, mentre il WiFi6 e il Bluetooth 5.2 assicurano una connettività wireless stabile anche durante sessioni di lavoro che riguardano attività ad alta intensità di rete.

Tra le tante caratteristiche di questo mini PC, non possiamo porre l’attenzione almeno per un attimo sul processore. Tra infatti spazio un processore Intel Core i9 13900HK che garantisce prestazioni superiori al Core i7. Siete dunque pronti per dare il via a esperienze d’uso perfette e senza interruzioni?

Oggi potete farlo approfittando del fantastico sconto offerto da Amazon che vi consente di pagare questo Mini PC GMKtec K10 a un prezzo incredibile. Lo sconto del 22% fa crollare il prezzo di listino di 879,96 euro a soli 689,96 euro.