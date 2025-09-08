Rolls-Royce Spectre Primavera: lusso in fiore

Rolls-Royce Motor Cars amplia il mondo di Spectre con la serie Inspired by Primavera, tre interpretazioni uniche che celebrano la bellezza e la rinascita stagionale attraverso dettagli artigianali e simbolici.

La casa britannica ha svelato questa collezione esclusiva come omaggio alla primavera, con un linguaggio estetico che intreccia natura, arte e tecnologia. Le prime consegne sono previste prima della primavera 2026, mentre le richieste potranno essere inoltrate fino all’inizio del prossimo anno.

Ogni esemplare della serie mette al centro il fiore di ciliegio, simbolo universale della stagione primaverile. Il motivo ritorna nella coachline dipinta a mano, nei cerchi in lega da 23 pollici ispirati ai petali in schiusa e nei ricami interni. Anche la fascia in Blackwood e la console centrale mostrano un intreccio inciso al laser, frutto di oltre trenta test di densità per raggiungere un equilibrio ideale tra profondità e luminosità.

Gli interni esaltano la tradizione Rolls-Royce con un’interpretazione cosmica: le Starlight Doors integrano 4.796 punti luce, mentre la fascia illuminata riproduce oltre 5.000 micro-stelle, evocando le costellazioni del “Triangolo di Primavera” (Bootes, Leone e Vergine).

Tre interpretazioni della primavera

La collezione Inspired by Primavera si articola in tre declinazioni, ognuna con un’identità distinta.

Evanescent esprime la bellezza effimera dei fiori selvatici. Propone una livrea Crystal over Arctic White con accenti turchesi e pelle Grace White, arricchita da contrasti in Chartreuse.

Reverie incarna la rinascita spirituale della stagione. L’esterno Duck Egg Blue si abbina a dettagli Forge Yellow e interni in Grace White e Charles Blue, per un effetto sospeso e meditativo.

Blossom cattura l’energia del risveglio naturale. La carrozzeria Velvet Orchid Metallic si unisce a interni Grace White con dettagli in Peony Pink e Forge Yellow, creando un’atmosfera luminosa e vibrante.

Con Spectre Inspired by Primavera, Rolls-Royce offre non solo un’automobile, ma un’esperienza estetica che fonde lusso, artigianalità e poesia stagionale, rafforzando il legame tra auto e natura.

Se siete interessati al mondo delle auto, vi consigliamo articoli simili.