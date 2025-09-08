Polestar 5: il debutto a Monaco tra novità e lusso sfrenato

La GT a quattro porte Polestar 5 fa oggi il suo ingresso ufficiale durante un evento esclusivo a Monaco, l’8 settembre presso HOCH5. La serata, aperta al pubblico dalle 21:00, sarà arricchita dal supporto del collettivo Public Possession, simbolo della vitalità culturale della città. L’annuncio porta con sé un’aria di curiosità e in molti attendono l’evento. Cosa significa però precisamente per il mercato europeo il fatto che un brand come Polestar stia rafforzando la sua posizione come costruttore di veicoli 100% elettrici? La risposta arriverà prestissimo a quanto sembra.

Dal 9 al 14 settembre la Polestar 5 sarà infatti esposta all’IAA Open Space in Ludwigstrasse. Lo spazio, accessibile dal 9 settembre dalle ore 11:00, non è soltanto uno stand, è un ambiente immersivo dove il marchio trasmetterà la propria identità attraverso un linguaggio estetico e sensoriale. Tra le sorprese, un profumo esclusivo creato per catturare l’essenza del progetto e legare ogni visitatore a un ricordo indelebile. L’atmosfera sarà impreziosita dalla presenza di VIP e influencer. Grande attesa per Matthias Schweighöfer, attore tedesco e partner creativo globale di Polestar, che entrerà nello spazio per incontrare il pubblico.

Polestar dal palco internazionale di Monaco

Alle 11:30 di domani, Michael Lohscheller, CEO di Polestar, salirà sul palco dell’IAA Mobility Summit. Nel suo keynote chiederà ai leader europei di non arretrare rispetto al traguardo fissato per il 2035. Il riferimento sarà chiaro: porre fine alle vendite di nuove auto a combustione è stato definito un punto di svolta per l’intera industria. Indebolire quella scelta significherebbe spegnere la fiducia di consumatori e investitori. Sarebbe davvero un segnale che l’Europa intende dare al mondo? Non si tratterebbe soltanto di clima, ma anche di competitività e di capacità di guidare il cambiamento tecnologico.

L’appello avrà il compito di toccare coscienze e di ribadire che il futuro richiede coraggio. Polestar punta a lasciare un’impronta intensa in questa edizione di IAA Mobility. Il lancio della Polestar 5 non si limita a presentare una vettura, ma invita a immaginare un nuovo modo di vivere l’auto elettrica. Tra design, emozione e messaggi politici, Monaco diventa il palcoscenico dove la visione del marchio si intreccia con la storia europea della mobilità.