CoopVoce lancia WEB 300: 300GB al mese senza vincoli

CoopVoce amplia il suo portafoglio con una proposta pensata per chi cerca una connessione generosa e stabile, WEB 300. La nuova tariffa mette a disposizione 300GB di traffico dati al mese alla massima velocità disponibile al prezzo di 13,90€. Un dettaglio che fa la differenza è la promessa di trasparenza. Infatti il costo non subirà rimodulazioni, perché l’operatore conferma di non aver mai aumentato le tariffe ai propri clienti.

L’attivazione può essere effettuata completamente online tramite SPID, con la possibilità di scegliere tra SIM fisica o eSIM. La spedizione a domicilio è inclusa nel prezzo e comporta un costo di attivazione di 10€. Lo stesso importo è previsto se si preferisce ritirare la SIM in uno dei 900 punti vendita Coop presenti sul territorio nazionale. Per chi è già cliente CoopVoce, invece, l’attivazione è gratuita, rendendo l’upgrade immediato e conveniente.

CoopVoce WEB 300: copertura e servizi inclusi

La nuova proposta si rivolge soprattutto a chi fa un uso intensivo della rete mobile, grazie ai 300GB utilizzabili anche in hotspot. CoopVoce garantisce una copertura del 99,8% in Italia, con servizio su rete 4G per navigare ad alta velocità non solo sul territorio nazionale ma anche all’estero. Tra i servizi inclusi figurano strumenti di controllo e assistenza tramite app dedicata, blocco dei numeri a sovrapprezzo e la possibilità di contare sul supporto di specialisti via chat.

Un elemento tipico della filosofia CoopVoce resta l’integrazione con il mondo Coop. Gli utenti infatti potranno autoricaricare la SIM facendo la spesa nei supermercati del gruppo, creando così un legame diretto tra quotidianità e connettività. A questo si aggiunge la possibilità di sfruttare iniziative promozionali come #ViviBici, che premia chi sceglie una mobilità sostenibile.

Con WEB 300, CoopVoce punta quindi a rafforzare la sua posizione in un mercato sempre più competitivo, offrendo una proposta senza vincoli e senza costi extra nascosti.

L’offerta sarà disponibile fino a nuova comunicazione e rappresenta un’alternativa concreta per chi desidera molti Giga a un prezzo stabile, con la sicurezza di un brand che ha fatto della trasparenza il suo punto di forza