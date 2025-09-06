Lyca Italia Argento: 270 GB e minuti illimitati a 7,99 euro

Nel mercato della telefonia mobile, sempre più competitivo e ricco di proposte, Lyca Mobile continua a distinguersi con offerte aggressive pensate per chi cerca il massimo al minor prezzo. L’ultima promozione, denominata Italia Argento, si posiziona tra le più interessanti. Al costo di soli 7,99€ ogni 30 giorni, include 270GB di traffico dati, minuti nazionali illimitati e SMS illimitati.

La promozione è attivabile esclusivamente online e, oltre ai dati e alle chiamate sul territorio nazionale, comprende anche 10,5GB di traffico in roaming da utilizzare nei Paesi dell’Unione Europea. Un vantaggio importante per chi viaggia spesso e desidera mantenere attiva la propria connessione senza spendere altro.

Lyca e l’offerta Italia Argento: condizioni, vantaggi e attivazione

Il piano Italia Argento di Lyca Mobile è stato introdotto a partire dal 9 dicembre 2023 e ha già conosciuto diverse fasi evolutive. Gli utenti che hanno attivato la SIM prima di quella data potevano contare su pacchetti meno generosi, da 40 a 250GB. Oggi, invece, chi sottoscrive il piano tramite il sito ufficiale o i canali autorizzati può beneficiare, come detto, dei 270GB completi, pensati per un utilizzo intensivo dello smartphone tra streaming, social network e lavoro in mobilità.

La sottoscrizione è semplice. È possibile acquistare la SIM online, riceverla a casa e attivarla in pochi minuti. In alternativa, chi preferisce il canale fisico può rivolgersi a un punto vendita o utilizzare un codice presso il POS di un rivenditore. L’offerta può essere attivata anche inviando un SMS a un numero dedicato, scalando l’importo direttamente dal credito residuo.

Oltre alla quantità di dati, il pacchetto Lyca Italia Argento si caratterizza per l’assenza di costi nascosti. Il canone di 7,99€ copre interamente i servizi inclusi, e il rinnovo avviene ogni 30 giorni senza sorprese, a condizione che sulla SIM sia presente credito sufficiente. Ciò rende l’offerta particolarmente adatta sia ai giovani che fanno un uso massiccio di internet, sia a professionisti e viaggiatori che cercano una soluzione completa a un prezzo contenuto. Insomma, con questa strategia, Lyca punta a rafforzare la sua presenza in Italia, sfidando direttamente gli operatori low-cost più noti come Iliad, CoopVoce e ho., offrendo un pacchetto capace di soddisfare esigenze quotidiane e viaggi all’estero.