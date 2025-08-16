Iliad, offerte TOP di agosto 2025 fino a 300GB al mese, il 5G è gratis

Le offerte Iliad ormai sono sempre tra le più importanti che si possono vedere in giro e questo non è un mistero. Oggi sul sito ufficiale si possono scorgere tre soluzioni davvero straordinarie. La prima è la TOP 250 PLUS, offerta già vista in passato che anche in questo caso si accompagna con le altre due promo: la TOP 150 PLUS e la TOP 300 PLUS. L’obiettivo resta lo stesso, a proporre un prezzo basso che dura per sempre peraltro senza alcun tipo di vincolo nel tempo.

TOP 250 PLUS, il giusto equilibrio tra prezzo e prestazioni

La TOP 250 PLUS ha un costo mensile di 9,99 € e mette a disposizione 250 giga in 5G, con un pacchetto roaming di 25 giga in Europa. Minuti e SMS sono illimitati verso tutti. È un’offerta indicata per chi utilizza spesso la rete mobile per streaming, social e lavoro in mobilità, senza preoccuparsi di terminare i dati.

TOP 150 PLUS, la proposta più conveniente

Per chi preferisce una spesa più contenuta, Iliad propone la TOP 150 PLUS a 7,99 € al mese. Offre 150 giga in 4G e 20 giga utilizzabili in Europa, oltre a minuti e SMS illimitati. La velocità di connessione, pur non essendo in 5G, resta adeguata per un utilizzo quotidiano fatto di navigazione, chat e video in alta definizione.

TOP 300 PLUS, massima quantità di dati

Chi cerca il massimo della dotazione può optare per la TOP 300 PLUS, che a 11,99 € al mese include 300 giga in 5G. Anche in questo caso, chiamate e messaggi sono illimitati, rendendola ideale per chi vuole sfruttare la rete mobile come unica connessione, magari anche per lavoro o gaming online.

Attivazione e condizioni per i già clienti

Non ci sono limitazioni in quanto le offerte di Iliad possono essere attivate da tutti, anche dai già clienti che però dovranno scegliere una soluzione con un prezzo superiore a quella che già detengono. Con questa gamma, Iliad conferma la strategia di puntare su giga generosi, prezzi bloccati e libertà di scelta, restando una delle opzioni più competitive sul mercato mobile italiano.