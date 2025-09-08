Iliad TOP 150 PLUS: 150 GB e minuti illimitati a 7,99 €/mese!

Tra le tante pubblicità che promettono “più giga, più velocità, più tutto”, c’è un dettaglio che di solito fa storcere il naso: i prezzi che cambiano col tempo, le clausole scritte in piccolo, i costi aggiuntivi che spuntano come funghi. È proprio su questo terreno che Iliad continua a giocarsi la sua carta più forte: la trasparenza. L’offerta TOP 150 PLUS non fa eccezione, e il suo messaggio è chiaro: 7,99 euro al mese, per sempre. Non un mese sì e tre no, non solo per i nuovi clienti, non con sorprese future.

Iliad TOP 150 PLUS: giga e minuti illimitati senza sorprese

Il pacchetto è sostanzioso: 150 gigabyte di internet in 4G/4G+, minuti e SMS illimitati verso fissi e mobili in Italia, e altri 20 gigabyte dedicati per chi viaggia in Europa. Per chi usa il telefono anche come strumento di lavoro – hotspot compreso – è un quantitativo che copre senza problemi lo streaming, le videochiamate, la navigazione e tutto ciò che ormai facciamo quotidianamente con lo smartphone.

C’è poi un dettaglio che non passa inosservato: i minuti illimitati anche verso più di 60 destinazioni internazionali. Non un “extra” da pagare a parte, ma qualcosa già incluso. Un vantaggio concreto per chi ha parenti, amici o collaboratori all’estero e non vuole dover ricorrere ogni volta alle solite app di messaggistica.

Il costo di attivazione della SIM è di 9,99 euro, una spesa iniziale che si affronta una volta sola e che poi lascia spazio a un canone mensile che non cambia. Ed è proprio questo il punto: Iliad continua a puntare sulla promessa di “offerte che non cambiano nel tempo”, mantenendo una linea semplice e diretta in un mercato dove spesso i contratti sembrano labirinti.

Ovviamente, resta valido il vincolo dell’uso lecito e corretto dei minuti e degli SMS illimitati, ma si tratta di una condizione standard, non di un freno nascosto. Se poi i 150 gigabyte dovessero non bastare – scenario piuttosto raro – si può continuare a navigare a consumo, previo consenso, a 0,90 euro per 100 MB.

In definitiva, la TOP 150 PLUS sembra costruita proprio per chi è stanco delle complicazioni: prezzo fisso, tanti giga, copertura internazionale e nessuna sorpresa. Un’offerta che non prova a sedurti con fuochi d’artificio, ma con la solidità di una promessa mantenuta.