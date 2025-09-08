Huawei è la nuova regina nelle spedizioni di smartwatch

Huawei conquista un primato storico. Per la prima volta ha infatti superato Apple nelle spedizioni a livello internazionale di smartwatch. Il sorpasso è avvenuto nel secondo trimestre del 2025. E segna una svolta nel settore dei dispositivi indossabili. I dati provengono dal consueto report di Counterpoint Research. Questo fotografa un mercato in netta ripresa dopo cinque trimestri consecutivi in calo.

Anche se il mercato cresce, Apple e Samsung faticano a tenere il passo di Huawei

Secondo gli analisti, Huawei ha incrementato le spedizioni del 52% rispetto all’anno precedente. Grazie a un’offerta ampia e diversificata di modelli. Con prezzi compresi tra i 100 e i 400 dollari. Un elemento chiave è stata l’integrazione tra smartwatch, smartphone e dispositivi IoT. Questo ha permesso al brand di intercettare una larga fetta di consumatori, soprattutto in Cina. Il vero mercato di riferimento e in forte espansione. Il successo è il risultato di una strategia chiara. Cioè prezzi competitivi, ampia disponibilità e sinergia tra ecosistemi.

Mentre Huawei accelera, Apple rallenta. La casa di Cupertino ha registrato un calo del 3% nelle spedizioni rispetto allo stesso periodo del 2024. Si tratta del settimo trimestre consecutivo in rosso, anche se l’azienda continua a dominare il segmento premium, forte delle sue funzionalità avanzate per la salute e della fedeltà della sua base utenti.

Samsung non se la passa meglio. La serie Galaxy Watch 7 non ha riscosso il successo sperato, e anche per il colosso coreano le spedizioni sono scese del 3%. Diversa la situazione per Xiaomi, che cresce del 38% grazie a modelli entry-level. E per imoo, brand specializzato in smartwatch per bambini, che segna un aumento del 21%.

Il mercato nel suo complesso ha fatto segnare un +8% nel secondo trimestre. Un dato che secondo Counterpoint dovrebbe consolidarsi con un’ulteriore crescita stimata del 3% entro la fine del 2025. A guidare questa espansione sarà ancora una volta la Cina. Qui gli smartwatch stanno diventando strumenti fondamentali per salute, pagamenti e navigazione.