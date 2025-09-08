Ad
AndroidNews

Huawei è la nuova regina nelle spedizioni di smartwatch

Boom di spedizioni per il brand cinese Huawei, trainato dalla forte domanda interna e da una strategia vincente

scritto da Manuela Poidomani
Huawei

Huawei conquista un primato storico. Per la prima volta ha infatti superato Apple nelle spedizioni a livello internazionale di smartwatch. Il sorpasso è avvenuto nel secondo trimestre del 2025. E segna una svolta nel settore dei dispositivi indossabili. I dati provengono dal consueto report di Counterpoint Research. Questo fotografa un mercato in netta ripresa dopo cinque trimestri consecutivi in calo.

Anche se il mercato cresce, Apple e Samsung faticano a tenere il passo di Huawei

Secondo gli analisti, Huawei ha incrementato le spedizioni del 52% rispetto all’anno precedente. Grazie a un’offerta ampia e diversificata di modelli. Con prezzi compresi tra i 100 e i 400 dollari. Un elemento chiave è stata l’integrazione tra smartwatch, smartphone e dispositivi IoT. Questo ha permesso al brand di intercettare una larga fetta di consumatori, soprattutto in Cina. Il vero mercato di riferimento e in forte espansione. Il successo è il risultato di una strategia chiara. Cioè prezzi competitivi, ampia disponibilità e sinergia tra ecosistemi.

Mentre Huawei accelera, Apple rallenta. La casa di Cupertino ha registrato un calo del 3% nelle spedizioni rispetto allo stesso periodo del 2024. Si tratta del settimo trimestre consecutivo in rosso, anche se l’azienda continua a dominare il segmento premium, forte delle sue funzionalità avanzate per la salute e della fedeltà della sua base utenti.

Samsung non se la passa meglio. La serie Galaxy Watch 7 non ha riscosso il successo sperato, e anche per il colosso coreano le spedizioni sono scese del 3%. Diversa la situazione per Xiaomi, che cresce del 38% grazie a modelli entry-level. E per imoo, brand specializzato in smartwatch per bambini, che segna un aumento del 21%.

Il mercato nel suo complesso ha fatto segnare un +8% nel secondo trimestre. Un dato che secondo Counterpoint dovrebbe consolidarsi con un’ulteriore crescita stimata del 3% entro la fine del 2025. A guidare questa espansione sarà ancora una volta la Cina. Qui gli smartwatch stanno diventando strumenti fondamentali per salute, pagamenti e navigazione.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!

Determinazione, passione ed entusiasmo sono i tre aggettivi che mi contraddistinguono nella vita e nel lavoro. Laureata in Linguaggi dei media e con un Master in Critica Giornalistica, ho intrapreso un percorso nel mondo della comunicazione, maturando competenze specifiche oltre che di media marketing. Sono una conduttrice televisiva, speaker radiofonica, sono stata autrice dei miei stessi programmi e scrivo di tutto e di più da quando ne ho memoria. Ho svolto corsi di teatro, canto, danza e recitazione e ho praticato per dieci anni pattinaggio artistico di gruppo a livello agonistico, partecipando a competizioni nazionali ed europee.