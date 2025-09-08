ACE e DAZN chiudono “Calcio”, il portale pirata più visitato in Italia

Uno dei più grandi siti di streaming sportivo illegale è stato chiuso. Si tratta di “Calcio”, una rete pirata che offriva accesso gratuito a partite di Serie A, Champions League e principali eventi sportivi internazionali. L’operazione è stata condotta dall’Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), la più grande alleanza mondiale contro la pirateria, in coordinamento con il team anti-pirateria di DAZN. L’inchiesta ha portato alla chiusura definitiva del servizio, gestito da un operatore con sede in Moldavia, che ora ha cessato le attività.

La pirateria sportiva sotto assedio: il messaggio di ACE e DAZN

I numeri visualizzati mostrano però la portata del fenomeno. Nell’ultimo anno “Calcio” ha totalizzato oltre 123 milioni di visite, distribuite su 134 domini differenti. L’Italia rappresentava il cuore del traffico, con oltre 6 milioni di accessi mensili, confermandosi come il mercato principale della piattaforma. Il portale trasmetteva illegalmente partite dei principali campionati europei, competizioni UEFA, NBA, Formula 1, MotoGP, tennis e molti altri eventi. Da oggi, tutti i domini collegati a “Calcio” reindirizzano al portale “Watch Legally” di ACE, nato per sensibilizzare gli utenti a scegliere fonti legali.

Per DAZN, che detiene i diritti di trasmissione delle principali leghe calcistiche, tale operazione rappresenta un passo fondamentale nella lotta contro la pirateria. Ma soprattutto per proteggere i tifosi e l’integrità degli eventi sportivi. Sulla stessa linea Larissa Knapp, vicepresidente della Motion Picture Association, ha sottolineato come la pirateria riduca il valore commerciale di una diretta già prima del fischio finale, danneggiando leghe, broadcaster e pubblico.

Il fenomeno resta diffuso, ma questa “azione a due” dimostra che le alleanze tra operatori legali possono produrre risultati concreti. DAZN e ACE hanno già condotto diverse operazioni simili, con l’obiettivo di preservare un ecosistema sostenibile per l’industria dello sport e dell’intrattenimento. La chiusura di “Calcio”, a ridosso dell’inizio della nuova stagione calcistica, ha anche un forte valore simbolico, un segnale per chi cerca di replicare modelli illegali e un avvertimento a milioni di utenti tentati dallo streaming gratuito.