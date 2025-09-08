Google Maps ora è più semplice da usare al polso con questa novità

Il Pixel Drop di settembre non ha portato solo Android 16 QPR1 con il nuovo stile Material 3 Expressive, ma anche un piccolo aggiornamento che semplifica l’uso di Google Maps su smartwatch con Wear OS. Fino a oggi, avviare un percorso sullo smartphone faceva comparire al polso un cursore discreto nella parte bassa del quadrante: per aprire l’app serviva un tocco aggiuntivo, un passaggio che rendeva l’esperienza meno fluida.

Con l’ultimo aggiornamento, questo step intermedio scompare. Quando si avvia la navigazione su Google Maps dallo smartphone, l’app si apre automaticamente a schermo intero sullo smartwatch, mostrando subito le indicazioni passo-passo. Non c’è più bisogno di premere sulla freccia per espandere l’interfaccia: la guida è immediata e pronta a essere seguita direttamente dal polso.

Un miglioramento semplice ma utile

Si tratta di un cambiamento apparentemente minimo, ma che nella pratica rende l’esperienza molto più intuitiva e rapida. Su un dispositivo come lo smartwatch, dove i tempi di interazione devono essere ridotti al minimo, la possibilità di avere subito l’interfaccia di navigazione completa rappresenta un passo avanti significativo.

Questa scelta rientra nella strategia di Google di rendere sempre più stretta l’integrazione tra smartphone e orologi con Wear OS, garantendo continuità d’uso e riducendo al massimo le distrazioni. Con la nuova modalità, basta avviare il percorso sul telefono per avere istantaneamente le informazioni visive al polso, senza passaggi aggiuntivi.

La funzione è già inclusa nell’aggiornamento di settembre ed è disponibile per tutti i modelli compatibili con l’ultima versione del sistema operativo di Google. Una piccola modifica che dimostra come anche i dettagli possano migliorare la quotidianità d’uso di un’app utilizzata da milioni di persone. In questo modo non sarà necessario per forza di cose prendere il telefono dalla tasca, ma si potrà fare tutto anche con lo smartwatch direttamente sul polso che potrà così condurre gli utenti ovunque essi vogliano.