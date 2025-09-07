Samsung Galaxy S25 FE: specifiche tecniche ufficiali

Dopo una lunghissima attesa finalmente Samsung ha presentato al mondo il suo nuovo smartphone di fascia media ma con caratteristiche da top di gamma, stiamo parlando del Galaxy S25 FE, un device atteso davvero da tanto tempo da moltissimi utenti dal momento che al proprio interno racchiude caratteristiche da top di gamma in un corpo da medio di gamma caratterizzato da un prezzo decisamente più accessibile rispetto ai fratelli maggiori, Samsung infatti ha deciso di puntare in modo importante su questo dispositivo, offrendogli caratteristiche che metterebbero in difficoltà chiunque dal momento che su alcuni elementi risulta addirittura superiore rispetto al Galaxy S25 Plus, dinamica che rende ovviamente difficile scegliere soprattutto se consideriamo i prezzi decisamente diversi, diamo insieme un’occhiata alle caratteristiche tecniche ufficiali di questo dispositivo.

Specifiche tecniche ufficiali

Schermo: Pannello dynamic AMOLED 2x 6,7″ FHD+, 60/120Hz, tecnologia Vision Booster

Pannello dynamic AMOLED 2x 6,7″ FHD+, 60/120Hz, tecnologia Vision Booster SoC: Exynos 2400 a 4nm

Exynos 2400 a 4nm Storage: 8GB RAM 128/256/512GB ROM

OS: Android 16 e One UI 8.0 con 7 anni di updates garantiti

Android 16 e One UI 8.0 con 7 anni di updates garantiti Connessioni: 5G, WiFi 6E e Bluetooth 5.4

5G, WiFi 6E e Bluetooth 5.4 Cooling system: A camera di vapore

A camera di vapore Certificazioni: IP 68

IP 68 Sensori fotografici: Camera anteriore: 12MP, f/2,2, FOV 80°, ProVisual Engine con AI Camere posteriori: 50MP principale: f/1,8, FOV 85°, OIS 12MP Ultra grandangolare: f/2,2, FOV 123° 8MP Tele: f/2,4, FOV 32°, OIS, zoom ottico 3x

Capacità batteria: 4.900mAh e supporto ricarica rapida a 45W Da 0a 69% in 30 minuti con adattatore 45W Ricarica Wireless PowerShare

4.900mAh e supporto ricarica rapida a 45W Lunghezze e peso: 161,3×76,6×7,4mm e 190g

161,3×76,6×7,4mm e 190g Colori disponibili: Navy, Jetblack, White e Icyblue

Come potete leggere voi stessi il dispositivo offre delle specifiche davvero di tutto rispetto che competono tranquillamente con smartphone top di gamma di vario genere, anche il prezzo non è da meno dal momento che la variante da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna e venduta a 769 € ma è disponibile anche la promozione che consente di ottenere il taglio superiore, da 256 GB al medesimo prezzo, l’unico tipo che costa leggermente di più è quello da 512 GB che invece costa 829 €, tutti i prezzi attualmente in promozione che ovviamente non resteranno tali per sempre.