Esselunga: OCCASIONI eccezionali per fare scorta di TECNOLOGIA

Esselunga invita tutti a divertirsi tra offerte che sembrano strappate al futuro: correre tra le corsie, scegliere e combinare prodotti è più eccitante di qualsiasi gioco. Oggi, Esselunga è il luogo dove tecnologia, convenienza e design si incontrano e vi lasciano con il carrello pieno di soddisfazioni. Preparatevi a una passeggiata tra prezzi sbalorditivi e oggetti che fanno innamorare tutti gli amanti della tecnologia. Esselunga oggi è vera magia, device su device ultra tech in offerta!

Promo sorprendenti con prezzi irriverenti da Esselunga

Potete trovare da Esselunga la Moulinex Easy Fry Max 5L Forest a 74,99 euro e subito dopo fermarvi a guardare lo Xiaomi Truclean W20 lavapavimenti 3 in 1 a 172,99 euro, pronto a rendere la casa brillante senza fatica. Per chi ama ascoltare la musica ovunque, le AirPods di quarta generazione a 159 euro diventano l’accessorio perfetto. Gli amanti della tecnologia resteranno stupiti davanti allo ZTE Blade V70 Vita a 98 euro. Chi cerca uno smartphone ha a disposizione lo Xiaomi Redmi A3 a soli 78 euro. La Smatech TV QLED 32QW01V a 129 euro offre invece immagini nitide e colori incredibili. Per chi tiene all’eleganza e al fitness, l’Amazfit GTS 3 Graphite Black a 59,99 euro non passa inosservata. Infine, per chi ama lusso e prestazioni in un unico dispositivo, l’Apple iPhone 16 128 GB a 698 euro è un must. Esselunga presenta anche lo Xiaomi Truclean W20 lavapavimenti 3 in 1 a 172,99 euro, perfetto per una pulizia smart!

Trovate poi le AirPods di quarta generazione a 159 euro, perfette per ascoltare musica ovunque. Lo ZTE Blade V70 Vita a 98 euro è pronto a stupire con tecnologia moderna, mentre Esselunga propone lo Xiaomi Redmi A3 a soli 78 euro, pratico e conveniente. La Smatech TV QLED 32QW01V a 129 euro illumina ogni stanza e l'Amazfit GTS 3 Graphite Black a 59,99 euro unisce eleganza e funzionalità. Infine, Esselunga completa l'offerta con il prestigioso Apple iPhone 16 128 GB a 698 euro e il Philips OneBlade 360 blade 5in1 a 32,94 euro, strumenti perfetti per stile e praticità. Esselunga non smette mai di sorprendere con offerte uniche, perfette per tutti i gusti.