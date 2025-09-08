Disney+: ecco cosa arriva in catalogo per il mese di settembre

Settembre 2025 porta su Disney+ un ventaglio di titoli che mescolano generi, atmosfere e registri narrativi. Pensati per accontentare sia chi cerca leggerezza sia chi ama le storie più intense e sorprendenti. La piattaforma inaugura il mese con produzioni originali, grandi ritorni e rivisitazioni di classici senza tempo. Il primo grande appuntamento è fissato per venerdì 5 settembre con la nuova edizione di Italia’s Got Talent. Lo show approda in esclusiva su Disney+ con una formula rinnovata. Alessandro Cattelan debutta in giuria al fianco della cantante Elettra Lamborghini e dei riconfermati Mara Maionchi e Frank Matano. Sul palco ritornano Aurora e Fru alla conduzione.

Nuovi arrivi nel catalogo di Disney+

Il 3 settembre è disponibile un live-action molto atteso: Lillo & Stitch. La vicenda mantiene intatto il cuore emozionante del legame tra la piccola Lilo e l’alieno Stitch, ma lo reinterpreta con un linguaggio visivo moderno, capace di fondere ironia e commozione. Dal 4 settembre, invece, arriva Sneaker Wars: Adidas vs Puma apre uno squarcio nella rivalità tra i fratelli Dassler, fondatori dei due celebri marchi sportivi. La serie racconta la nascita di un mito culturale, con testimonianze di star internazionali come Beckham, Bolt e Neymar.

Gli amanti delle serie ritroveranno, dal 9 settembre, Only Murders in the Building con la sua quinta stagione. La nuova indagine di Charles, Oliver e Mabel prende avvio dalla morte sospetta del portiere Lester e li trascina in una rete di segreti che si intrecciano con l’élite di New York.

Il cinema trova spazio con Swiped, disponibile dal 19 settembre. Il film 20th Century Studios, diretto da Rachel Lee Goldenberg, si ispira alla vita di Whitney Wolfe, fondatrice di Bumble, e ne racconta l’ascesa in un mondo dominato dagli uomini. La protagonista di tale nuovo biopic è Lily James.

Gli appassionati della galassia lontana lontana potranno tuffarsi, sempre dal 19 settembre, in LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy – Pieces of the Past. Dopo gli eventi della serie del 2024, Sig e Dev Greebling uniscono le loro forze per contrastare una nuova minaccia. A chiudere, il 30 settembre, arriva su Disney+ Chad Powers. Dopo un grave errore che ha stroncato la sua carriera, l’ex quarterback Russ Holliday si reinventa sotto falso nome per inseguire di nuovo i suoi sogni nel football universitario.