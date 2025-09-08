Insta360 presenta la nuova Ace Pro 2: ecco i dettagli

All’IFA di Berlino 2025, Insta360 ha scelto di sorprendere con una novità particolarmente interessante. L’azienda, nota per le sue action cam innovative, ha presentato una nuova versione della Ace Pro 2: l’Edizione Limitata Bianco Artico. Non si tratta di un semplice cambio estetico, ma di una mossa che intercetta una tendenza ben precisa. Negli ultimi anni, infatti, i creatori di contenuti hanno dimostrato di preferire attrezzature che non solo funzionino, ma che sappiano anche esprimere uno stile personale. La scelta del bianco rompe la tradizione cromatica delle action cam, dominate dal nero opaco. Max Richter, vicepresidente marketing e co-fondatore di Insta360, ha confermato che l’azienda vuole che i suoi prodotti riflettano l’identità dei narratori urbani di oggi, offrendo al tempo stesso prestazioni di alto livello.

Insta360: ecco cosa sappiamo sulla nuova Ace Pro 2

Riguardo il comparto tecnico, la prossima action cam mantiene intatte le specifiche che hanno reso popolare la versione standard. Il centro del sistema è l’obiettivo Leica SUMMARIT, sviluppato in collaborazione con la storica azienda tedesca. Quest’ultimo consente registrazioni video in 8K. A ciò si aggiungono gli algoritmi di imaging basati sull’intelligenza artificiale e la possibilità di utilizzare i profili colore Leica direttamente dalla videocamera.

Accanto al nuovo modello arrivano anche accessori studiati per ampliare le possibilità creative. Tra i più rilevanti figurano il coperchio per touchscreen direzionale, che richiama l’esperienza di ripresa delle videocamere tradizionali. Inoltre, sono attesi il filtro Black Mist per effetti più morbidi e cinematografici, e l’Impugnatura Power Mini, che integra batteria e supporto treppiede. Insta360 ha, inoltre, introdotto la compatibilità con il nuovo Microfono Air, un trasmettitore wireless ultraleggero da 7,9 grammi, capace di registrare audio nitido con riduzione del rumore.

La Ace Pro 2 in Edizione Bianco Artico sarà disponibile a partire dall’8 settembre 2025 attraverso lo store ufficiale, Amazon e rivenditori selezionati, al prezzo di 529,99 euro. Non sarà però un prodotto destinato a restare stabilmente sul mercato: la produzione è, infatti, limitata.