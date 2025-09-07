Windows 11: introdotte modifiche grammaticali per i gamer

Chi ama le tastiere compatte sa quanto può essere frustrante dover ricorrere a soluzioni contorte per digitare certi simboli. In particolare, l’em dash e l’en dash sono due trattini che la maggior parte delle persone incontra spesso scrivendo testi. Il primo, lungo, serve a interrompere una frase senza chiuderla completamente, come una parentesi che non sembra una parentesi. Il secondo, più corto, compare quando si vuole indicare intervalli, numerici o temporali. Prima, inserirli su Windows era un piccolo rompicapo per chi non aveva un tastierino numerico.

Novità per la “grammatica” dei gamer su Windows 11

Bisognava usare codici ASCII, tenere premuto ALT e digitare una sequenza di numeri. Un metodo affidabile, ma poco immediato. Senza tastierino numerico, i numeri in fila sopra le lettere non bastavano, e la pazienza degli utenti veniva messa a dura prova. Alcuni si affidavano a PowerToys, una suite di strumenti gratuita che permette di creare scorciatoie personalizzate, ma impostarla non è semplice. A tal proposito, Microsoft ha deciso che era il momento di semplificare le cose.

Nelle ultime build di Windows 11 dedicate agli Insider, sono arrivate due nuove scorciatoie di sistema. Si tratta di Windows + tasto meno inserisce l’en dash. Mentre Windows + Shift + meno introduce l’em dash. Funzionano ovunque, dai documenti alle chat. È un piccolo dettaglio, ma per chi scrive molto, la differenza è notevole. Non serve più ricordare codici numerici complessi né armeggiare con configurazioni avanzate. In un attimo, il testo assume la forma corretta, con trattini perfetti al posto giusto.

Le nuove combinazioni sono disponibili nelle build 26200.5761 del Dev Channel e 26120.5770 del Beta Channel. Entrambe parte dei rami di sviluppo più recenti. Per chi non è Insider, bisognerà attendere che arrivino in un aggiornamento pubblico. Si tratta di una mossa semplice, ma che rende più naturale e fluida l’esperienza di chi lavora con le parole sui dispositivi Windows 11.