WhatsApp prepara nuove regole e funzioni

WhatsApp continua a evolversi con aggiornamenti frequenti che puntano a migliorare usabilità e sicurezza. Nata come semplice app per inviare messaggi e chiamare gratuitamente, oggi integra un ampio ventaglio di strumenti. Si va infatti dai gruppi alle community, dalle chiamate vocali e video alla condivisione della posizione in tempo reale. Non mancano funzioni avanzate. Basta pensare allo scanner di documenti o l’integrazione con l’IA, tra cui ChatGPT, che permette di interagire con un assistente virtuale senza uscire dall’app.

Nonostante questa ricchezza di opzioni, gli sviluppatori di WhatsApp non si fermano e introducono ciclicamente novità pensate per mantenere alto l’interesse degli utenti. L’ultima riguarda un aspetto amato da chi utilizza quotidianamente le chat, ovvero gli sticker personalizzati.

WhatsApp e gli sticker salvabili: l’aggiornamento in arrivo

Nella versione 2.25.24.23, attualmente disponibile solo per i beta tester, sarà introdotto un nuovo strumento che permetterà di creare sticker e salvarli nella propria raccolta, senza l’obbligo di spedirli immediatamente in una conversazione. In questo modo ogni utente potrà costruire una libreria personale di adesivi, pronti da usare in qualsiasi momento.

L’aggiornamento sarà distribuito nelle prossime settimane a tutti. Si tratta di una funzione apparentemente piccola, ma che promette di rendere più ricca e divertente la comunicazione su WhatsApp. Con sticker personalizzati sempre disponibili, sarà più facile esprimere emozioni, ironia o stati d’animo senza dover cercare ogni volta nuove immagini. È un passo ulteriore nella strategia della rinomata applicazione, la quale, da semplice servizio di messaggistica, punta a diventare una piattaforma completa volta a favorire la socializzazione digitale.

La continua introduzione di strumenti innovativi dimostra come Whatsapp voglia restare leader in un mercato altamente competitivo. Rivali come Telegram o Signal offrono già molte opzioni avanzate, ma l’app di Meta riesce a mantenere il primato grazie a un mix di semplicità, precisione e aggiornamenti costanti. L’arrivo della possibilità di salvare sticker personalizzati conferma la sua filosofia. Ovvero rendere l’esperienza sempre più flessibile e in linea con le abitudini quotidiane di milioni di persone.