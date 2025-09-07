Google Quick Share

Google continua a lavorare su Quick Share, il sistema che consente di trasferire file velocemente tra dispositivi. L’applicazione, già compatibile con Android, Windows e Chromebook, si arricchisce ora di un’interfaccia più chiara e di funzioni pensate per rendere la condivisione ancora più immediata.

Un restyling per semplificare l’uso

La novità riguarda principalmente l’organizzazione dell’interfaccia. Quick Share introduce due sezioni separate, dedicate rispettivamente all’invio e alla ricezione dei file. I pulsanti per passare da una modalità all’altra si trovano nella parte bassa dello schermo, con la ricezione impostata come predefinita quando l’app viene aperta dalle impostazioni o dal menu rapido del telefono. Questa divisione aiuta a distinguere meglio le due operazioni, riducendo la possibilità di errori e velocizzando il processo di condivisione.

Nome del dispositivo e profilo più visibili

Un altro cambiamento riguarda la gestione delle informazioni personali. Il nome del dispositivo ora compare in modo più evidente, così da facilitare l’identificazione nei contesti in cui sono presenti più smartphone vicini. Inoltre, gli utenti possono scegliere se mostrare la foto del profilo ai contatti, rendendo più semplice riconoscere subito chi sta inviando o ricevendo un file. È un dettaglio grafico che punta a migliorare la chiarezza visiva e l’immediatezza del riconoscimento. La schermata dedicata all’invio si arricchisce di un nuovo selettore di file. Grazie a questa funzione, è possibile scegliere più documenti o elementi multimediali contemporaneamente, senza dover ripetere l’operazione più volte.

Quando si selezionano immagini o video, l’app mostra una miniatura di anteprima, utile per evitare errori nella scelta. Questo aspetto avvicina Quick Share ad altre piattaforme di condivisione già note, ma con il vantaggio di restare integrato nativamente nel sistema Android.

Una base per futuri ampliamenti

Oltre al rinnovamento grafico, il colosso di Mountain View ha già confermato l’intenzione di estendere il supporto di Quick Share anche a iOS e macOS. L’obiettivo è trasformare la funzione in uno strumento universale, capace di superare i confini della piattaforma Android. Un passo simile permetterebbe a Quick Share di competere più direttamente con sistemi consolidati come AirDrop, offrendo agli utenti un’alternativa trasversale e indipendente dal marchio del dispositivo.