Truffe via SMS e chiamate spam: come proteggere il proprio smartphone

Negli ultimi anni le truffe via SMS e telefonate hanno conosciuto un forte aumento. I truffatori non puntano più soltanto alle email, ma usano canali più diretti, sfruttando la fiducia che molte persone ripongono nei messaggi ricevuti sullo smartphone. Si sente parlare sempre di più di una persica ingannevole chiamata smishing; questa consiste in SMS che sono in grado di imitare comunicazioni di banche, corrieri o enti pubblici, con link che rimandano a siti falsi. Lo stesso discorso vale anche per le telefonate con prefissi internazionali o da numeri simili a quelli ufficiali cercano di convincere l’utente a fornire codici o dati personali. La diffusione di queste pratiche è favorita da software automatici che generano migliaia di contatti al giorno.

Come riconoscere i segnali di una truffa

Il primo indizio è quasi sempre il tono del messaggio o della chiamata. Si parla di emergenze, blocchi improvvisi del conto o spedizioni da confermare immediatamente. La presenza di link abbreviati o indirizzi sospetti è un altro campanello d’allarme. In caso di telefonate, spesso la voce guida invita a premere un tasto per parlare con un operatore: è un trucco per collegare la vittima a un call center gestito dai truffatori. Anche le richieste di codici OTP sono un segnale evidente, perché nessuna banca o servizio serio li chiede telefonicamente.

Strumenti e abitudini per difendersi

La difesa inizia da alcune regole semplici. Non cliccare mai su link arrivati via SMS se non si è certi della provenienza, e non fornire informazioni personali al telefono. Android e iOS dispongono di funzioni per bloccare automaticamente messaggi e chiamate da numeri sospetti. Molti operatori italiani hanno attivato filtri anti-spam che riducono il numero di truffe recapitate agli utenti. Installare un’app antivirus aggiornata aggiunge un ulteriore livello di protezione, soprattutto contro siti e allegati malevoli. In caso di dubbio, è meglio contattare direttamente la banca o il corriere attraverso i canali ufficiali.

Le truffe via SMS e chiamata continueranno a evolversi, ma con attenzione e un uso consapevole dello smartphone è possibile ridurre al minimo i rischi. La combinazione di tecnologia e prudenza resta la migliore forma di protezione.