Acer sorprende con un Google TV Box ricco di porte

Il mercato dei dispositivi Google TV non è mai stato particolarmente generoso in termini di connettività. Proprio per questo l’arrivo del nuovo GoogleTV Box realizzato da Acer ha sorpreso tutti. L’azienda, nota per notebook e monitor, si cimenta in un settore che non rientra nella sua tradizione, ma lo fa con una proposta molto interessante. Il box, denominato “Google TV Box 4K UHD”, si presenta come un centro multimediale pensato per il gioco, il cinema e la musica. Nonostante l’aspetto semplice, quasi anonimo, il dispositivo punta sulla sostanza. Sotto la sua struttura troviamo infatti una CPU Amlogic quad-core con 2GB di RAM, supporto allo streaming in 4K e un processore neurale dedicato alle applicazioni AI.

Google TV e Acer, un’alleanza che guarda al futuro

Il dettaglio che lo rende unico è però la dotazione di porte. Il Google TV Box offre infatti HDMI, due USB-C (di cui una per l’alimentazione), USB-A, Ethernet, uscita audio ottica S/PDIF e persino uno slot per microSD. In totale sette porte, un’anomalia positiva in un mercato che spesso propone soluzioni minimaliste. Con questa soluzione Acer sembra voler conquistare chi cerca un media center più versatile, capace di adattarsi a diversi scenari domestici. Il prezzo fissato in Sudafrica, primo mercato in cui sarà disponibile, è di 1.499 Rand, poco più di 70€ al cambio attuale.

La scelta di Acer di puntare su Google TV non è però casuale. La piattaforma, di recente, sta vivendo un’espansione costante e si sta imponendo come standard per trasformare televisori e monitor in spazi intelligenti. Con questo nuovo box, Google ottiene un alleato che porta in dote un’esperienza hardware consolidata e un approccio più attento alle esigenze degli utenti più esigenti. La combinazione tra intelligenza artificiale, supporto allo streaming e connettività avanzata potrebbe rappresentare un punto di svolta per la diffusione dei Google TV Box in mercati emergenti e anche in Europa.

Il lancio limitato al Sudafrica lascia aperta la domanda su una futura distribuzione su larga scala. Se il prezzo competitivo e la dotazione tecnica verranno confermati anche altrove, il dispositivo potrebbe diventare un’alternativa credibile rispetto a prodotti più noti come Nvidia Shield o Fire TV. Acer e Google dimostrano così di voler esplorare nuove strade, rafforzando un ecosistema che non smette di sorprendere.