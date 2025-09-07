BLUETTI: innovazioni energetiche presentate all’IFA 2025

All’IFA 2025, BLUETTI ha scelto di mostrare al pubblico non soltanto la propria capacità di innovare, ma anche la direzione verso cui intende portare il settore dell’energia portatile e dell’accumulo domestico. L’azienda, infatti, ha presentato quattro nuove soluzioni. Si tratta del sistema RVSolar 48V, la stazione Pioneer Na con batteria al sodio, il sottile FridgePower e il potente Apex 300. Nel dettaglio, il RVSolar 48V System si impone come la proposta più completa per chi vive in camper, barca o desidera staccarsi dalla rete. Si tratta della prima soluzione integrata da 6 kW. Concepita per un’installazione rapida che richiede appena mezz’ora e che può essere affrontata anche da chi non è professionista del settore. La sua architettura modulare, composta da cinque elementi principali, permette di ridurre i cablaggi e di mantenere massima la sicurezza. Nonostante la sua compattezza, il sistema è in grado di sostenere anche apparecchiature ad alto consumo, compresi camper con doppio condizionatore. Inoltre, può essere ampliato fino a 122 kWh, garantendo così un’intera settimana di autonomia. Con il supporto a protocolli aperti e la possibilità di integrare componenti di terze parti, offre un grado di flessibilità raro in tale settore.

BLUETTI: ecco le novità energetiche in arrivo

Per chi vive in ambienti domestici e ha bisogno di un alleato silenzioso, ma affidabile, l’azienda ha pensato a FridgePower. La sua forza risiede nelle dimensioni ridotte. Solo 75 millimetri di spessore per un dispositivo che può essere collocato a parete, in verticale o in orizzontale. Con una capacità capacità 2.016 Wh e output 1.800 W, riesce a mantenere attivi frigoriferi, router e luci per più giorni in caso di blackout. Il tempo di commutazione è di soli 10 millisecondi e l’integrazione con Alexa e Google Assistant lo rende un sistema tanto discreto quanto intelligente.

Se invece l’esigenza è affrontare condizioni climatiche proibitive, la risposta arriva dal Pioneer Na. Si tratta della prima stazione portatile al mondo basata su batteria a ioni di sodio, in grado di funzionare fino a -25 °C. Con 900 Wh di capacità e fino a 1.500 W di uscita, si ricarica all’80% in appena 35 minuti. Infine, l’Apex 300 amplia la prospettiva del backup domestico totale. Con output da 3840 W e input solare fino a 19,2 kW in un corpo compatto, offre potenza sufficiente per coprire la maggior parte delle esigenze di una casa. La compatibilità con pannelli solari consente di trasformarlo in un sistema di backup completamente automatico, pronto a garantire una settimana di autonomia.