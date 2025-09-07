PosteMobile: 150GB, chiamate e SMS illimitati a meno di 7€!

PosteMobile torna a farsi notare con una proposta che punta a catturare l’attenzione di chi cerca semplicità e convenienza nella telefonia mobile. La nuova offerta, chiamata Creami EXTRA WOW 150 Online, è pensata esclusivamente per chi decide di attivarla sul web e per i nuovi clienti, e ha tutti gli ingredienti per diventare interessante per chi naviga molto, chi telefona senza pensieri e chi vuole restare sempre connesso.

Creami EXTRA WOW 150: connessione veloce e senza limiti

Il piano mette sul piatto 150 giga di traffico dati in 4G+, con velocità che possono arrivare fino a 300Mbps, accompagnati da chiamate e SMS illimitati. È facile capire come, anche solo per una cifra di poco meno di 7 euro al mese, chiunque possa avere la tranquillità di non dover più guardare ossessivamente il contatore dei giga o preoccuparsi di raggiungere i limiti di traffico. L’attivazione è semplice e si fa online con un costo di 10 euro per la SIM e 10 euro per la prima ricarica, comprensiva del primo canone, senza bisogno di recarsi fisicamente in un negozio.

La forza di questa offerta risiede anche nella rete su cui poggia: quella di Vodafone, che assicura copertura per oltre il 99% della popolazione italiana e navigazione veloce in quasi ogni angolo del Paese. Ma non è solo questione di numeri: il piano include anche servizi pratici come “Ti cerco” e “Richiama ora”, avviso di chiamata e controllo del credito residuo, strumenti utili per chi vive sempre in movimento. E grazie alla funzione hotspot, si possono condividere i giga con altri dispositivi senza costi aggiuntivi, trasformando lo smartphone in un vero e proprio router portatile.

Naturalmente, come ogni offerta, ci sono regole da seguire: è importante avere credito sulla SIM per garantire il rinnovo mensile, altrimenti entrano in vigore tariffe a consumo che possono far lievitare rapidamente i costi. PosteMobile mette però a disposizione diversi strumenti per gestire la propria linea e i propri dati, dall’area personale sul sito all’app, fino ai servizi via SMS o al numero verde, in modo da non lasciare mai l’utente impreparato.

Con Creami EXTRA WOW 150 Online, PosteMobile cerca quindi di combinare convenienza, velocità e flessibilità, presentandosi come un’opzione chiara e immediata per chi non vuole pensieri, ma desidera restare sempre connesso a un prezzo competitivo, senza rinunciare alla qualità della rete e a strumenti pratici che semplificano la vita digitale.