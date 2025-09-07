Google Play Giochi

Dal 23 settembre 2025, gli utenti di Google Play Giochi dovranno accettare una nuova forma di raccolta dati per continuare a usare il servizio. La modifica arriva insieme a una sezione dedicata a statistiche e traguardi di gioco, che mostrerà l’attività sui titoli scaricati dal Play Store. La novità porta con sé un cambiamento importante: non sarà possibile negare il consenso alla raccolta dei dati.

Cosa cambia per gli utenti

Google ha inviato un’email agli iscritti spiegando i dettagli della modifica. Per mostrare le statistiche, l’azienda raccoglierà informazioni su quali giochi vengono usati e quando. I dati saranno impiegati non solo per aggiornare i profili con risultati e traguardi, ma anche per “migliorare l’esperienza complessiva del servizio”. Il punto centrale è che non esiste alcuna opzione di opt-out. Chi vuole mantenere attivo il proprio profilo dovrà accettare la nuova politica. In caso contrario, l’unica alternativa sarà cancellare il profilo Play Giochi, perdendo così tutti i dati associati.

Nessuna modifica alle impostazioni di condivisione

Google precisa che le attuali impostazioni sulla privacy del profilo non subiranno variazioni. La condivisione delle informazioni con gli sviluppatori continuerà a seguire le regole già in vigore. La novità riguarda esclusivamente la raccolta dei dati di utilizzo necessari per alimentare le nuove statistiche. Tuttavia, l’impossibilità di rifiutare il tracciamento solleva dubbi tra gli utenti più attenti alla gestione dei propri dati personali, che si trovano di fronte a una scelta netta: accettare o abbandonare il servizio.

La soluzione drastica proposta da Google

Nella comunicazione, Google suggerisce esplicitamente che chi non desidera condividere i propri dati può cancellare il profilo Play Giochi. L’azienda arriva anche a ricordare che, in casi estremi, è possibile eliminare l’intero account Google, sebbene questa scelta comporti la perdita di tutti i servizi collegati.

Di fatto, quindi, non esiste una via di mezzo: per continuare a utilizzare Play Giochi occorre accettare le nuove condizioni. L’assenza di alternative rende la modifica una decisione unilaterale che riduce il margine di controllo dell’utente sulla propria privacy.

Play Giochi non è indispensabile

È importante sottolineare che Google Play Giochi non è necessario per accedere ai titoli Android. Le applicazioni e i giochi disponibili sul Play Store possono essere scaricati e utilizzati senza creare o mantenere un profilo sul servizio.

La piattaforma ha sempre offerto funzionalità aggiuntive, come classifiche, obiettivi e salvataggi in cloud. L’introduzione delle nuove statistiche amplia queste opzioni, ma non incide sulla possibilità di giocare in modo indipendente. Gli utenti che non vogliono condividere i propri dati possono quindi continuare a utilizzare i giochi senza passare dal servizio di Google. La nuova policy entrerà in vigore il 23 settembre 2025, lasciando agli utenti circa un mese per valutare la situazione. Chi accetterà vedrà comparire la nuova sezione con i traguardi e le statistiche di gioco, mentre chi non intende aderire dovrà procedere con la cancellazione del profilo.