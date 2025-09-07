Pixel 10: in arrivo i magneti Qi2 con sistema di “blocco”

Il Pixel 10 di Google non è passato inosservato. Oltre a un design moderno e prestazioni di alto livello, il nuovo smartphone porta con sé una novità che molti fan Android attendevano da tempo. Si tratta della presenza dei magneti Qi2 con sistema di “blocco”. Una piccola rivoluzione, che promette di cambiare il modo in cui gli utenti interagiscono con accessori e ricarica wireless. Portafogli che si agganciano al volo, supporti per auto, batterie esterne: tutto resta al proprio posto grazie a un posizionamento magnetico perfetto, che massimizza efficienza e stabilità.

Google: nuovi magneti presentati con i Pixel 10

Fino a poco fa, gli utenti Android avevano aspettato a lungo una soluzione simile. Alcuni smartphone offrivano ricarica wireless magnetica, ma mancava quasi sempre quella piccola calamita extra che impedisce agli accessori di muoversi sul retro del telefono. È un dettaglio apparentemente minuscolo, ma decisivo. Quest’ultimo, infatti, garantisce che portafogli, supporti o batterie esterne restino fermi e allineati, senza fastidiosi scivolamenti o rotazioni. Google ha deciso di colmare tale lacuna con il Pixel 10. La presenza del secondo magnete, riportata da 9to5Google, conferma l’adozione completa dello standard Qi2, con il cosiddetto “magnete di orientamento”. Il quale blocca gli accessori nella posizione corretta.

L’impatto pratico è immediato. Niente più aggiustamenti continui, niente cadute accidentali degli accessori e ricarica wireless più efficiente. Ma la novità va oltre: segnala l’intenzione di Google di rendere lo standard Qi2 un punto di riferimento per tutto il mondo Android. Garantendo compatibilità con dispositivi e accessori anche di altri marchi.

Dunque, il nuovo Pixel 10 non si limita a essere un telefono potente. Punta a diventare uno dei primi smartphone Android capaci di sfruttare appieno la ricarica magnetica avanzata. Con tale scelta, Google non solo migliora l’esperienza quotidiana degli utenti, ma segna un passo importante verso una maggiore uniformità tecnologica tra Android e Apple. Ciò con accessori sicuri, stabili e facili da usare.