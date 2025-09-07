La Norvegia dimostra che la CCS può funzionare su scala reale

A più di duemila metri sotto la superficie del Mare del Nord, la Norvegia ha appena scritto un nuovo capitolo nella lotta al cambiamento climatico. Non si tratta di un annuncio qualunque, ma della prima iniezione di anidride carbonica in un sito sottomarino pensato per custodirla per sempre. Dietro questa operazione c’è Northern Lights, un progetto che ha l’ambizione di trasformare la cattura e lo stoccaggio della CO2 in una pratica concreta e, soprattutto, condivisa oltre i confini nazionali.

Norvegia avvia stoccaggio CO2 a 2.000 metri sotto il Mare del Nord

Il percorso della CO2 che oggi riposa sotto il fondale marino inizia in un cementificio a Brevik. Una volta raccolta, è stata caricata su navi appositamente costruite, approdata sulla costa occidentale norvegese e infine instradata attraverso un gasdotto lungo cento chilometri. La destinazione è il giacimento Aurora, un luogo che per millenni ha custodito gas naturali e che ora si prepara ad accogliere ciò che l’industria non può ancora evitare di produrre. È un processo che suona quasi fantascientifico, eppure è realtà.

Questa iniziativa si inserisce nel piano più ampio del governo norvegese, che ha scelto di sostenere l’intero progetto con ingenti finanziamenti pubblici. La prima fase è già stata prenotata per intero: un milione e mezzo di tonnellate all’anno che, anziché disperdersi nell’atmosfera, troveranno posto sotto le onde. Dal 2026, a questi volumi si aggiungeranno anche quelli provenienti da Danimarca e Paesi Bassi, segno che l’interesse non si limita ai confini nazionali.

La prospettiva è di andare oltre. Una seconda fase, già approvata, mira a quintuplicare la capacità di stoccaggio, con nuove infrastrutture, nuove navi e nuove opportunità per un’industria che potrebbe diventare un tassello cruciale della transizione energetica europea. Il supporto dell’Unione Europea non è mancato, a conferma della portata strategica del progetto.

Non è la soluzione definitiva al problema climatico, ma un tassello importante. Dimostra che, con la giusta collaborazione tra governi e aziende, un’idea complessa può diventare operativa. E oggi, nelle profondità del Mare del Nord, c’è una prova tangibile di come un futuro più sostenibile possa iniziare anche da qui.