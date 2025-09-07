Elio ultra-puro estratto da un nuovo dispositivo tech

In Cina, un gruppo di ingegneri sta trasformando una sfida millenaria in un’opportunità globale. Il protagonista della loro impresa non è petrolio né litio, ma un gas leggerissimo: l’elio. Elemento raro e insostituibile, quest’ultimo è fondamentale per tutto ciò che richiede precisione estrema. Per anni, la Cina ha dovuto guardare altrove, importando quantità enormi di tale gas perché i suoi giacimenti naturali ne contengono appena una frazione di quella necessaria. La difficoltà non era solo tecnica, ma anche geologica. Mentre in paesi come Stati Uniti, Qatar e Algeria le concentrazioni di elio nei campi di gas naturale raggiungono punte dell’1-7%, in Cina raramente superano lo 0,05%. Un divario che ha reso il Paese vulnerabile, costretto a dipendere da fornitori esterni.

Elio ultra-puro: ecco la novità in arrivo

Oggi, però, le cose stanno cambiando. Vacree Technologies, azienda di Yan’an specializzata in criogenia, ha annunciato una svolta. Sei anni di ricerca hanno portato alla creazione di un impianto in grado di produrre elio con purezza quasi assoluta, il cosiddetto grado “6N9”. Tale risultato significa che su un milione di molecole di elio, soltanto una non è pura. Un traguardo che pochi laboratori nel mondo possono vantare.

Dietro tale impresa c’è un processo meticoloso. Ogni fase rimuove un diverso tipo di impurità. Dai residui di idrogeno al neon, fino a garantire un gas puro che soddisfa gli standard più severi dell’industria e della scienza. Per Vacree e per la Cina, non si tratta solo di tecnologia: è una questione di autonomia, di sicurezza strategica e di prestigio scientifico. Come sottolineato dall’ingegnere capo Zhang Xuehua ciò che sembrava un limite naturale si è trasformato in una possibilità concreta di competere a livello globale. In un momento storico in cui ogni risorsa conta, l’elio diventa simbolo di innovazione e lungimiranza. Rappresenta un piccolo gas con un ruolo gigantesco nella sfida tecnologica del XXI secolo.