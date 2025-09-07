Tim: questa promo include un bonus giga incredibile

Tutti gli utenti in possesso di uno smartphone abbinano a quest’ultimo una promozione telefonica da sfruttare costantemente per restare connessi con la loro vita digitale, si tratta di un elemento a dir poco imprescindibile dal momento che proprio quest’ultima consente agli utenti di svolgere tutte le attività di cui hanno bisogno ogni giorno, dal mandare una semplice e-mail fino al pubblicare una foto o un contenuto sui social.

Di conseguenza è opportuno scegliere un’offerta che consenta di svolgere tutte le attività di cui si ha bisogno senza correre il rischio di arrivare alla fine del mese sprovvisti di giga per poter arrivare senza problemi. Scegliere l’offerta dunque è importante tanto quanto l’offerta stessa e in Italia i cataloghi di offerte sicuramente non mancano e anzi sono davvero forniti di opzioni per accontentare davvero chiunque, un operatore che sicuramente potrebbe fare al caso vostro e TIM, l’operatore italiano infatti ha un catalogo di offerte davvero vasto che sicuramente può offrire ciò di cui avete bisogno, non a caso oggi vi portiamo un’offerta disponibile sul sito ufficiale che ribadisce perfettamente il concetto, scopriamo insieme di cosa si tratta.

Offerta con bonus giga

L’offerta in questione garantisce l’accesso a 200 GB di traffico dati in connettività 5G ultra di TIM con minuti limitati verso tutti e 200 SMS verso tutti, ma non è tutto, l’offerta ha un costo di 9,99 € al mese con 10 € di attivazione che includono la Sim fisica e cinque euro di credito, ma può anche essere evoluta da coloro che hanno una promozione di rete fissa attiva nel salotto di casa, in tal caso infatti la promozione offrirà giga di traffico dati completamente illimitati allo stesso prezzo senza nessun tipo di vincolo, un dettaglio sicuramente molto interessante che potrebbe risultare ottimo per molti di voi, l’attivazione può comodamente essere effettuata online direttamente nel sito ufficiale di TIM.