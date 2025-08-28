Samsung Health

Samsung Health si conferma un pilastro della strategia del colosso coreano. Non si tratta più soltanto di un’app accessoria sugli smartphone Galaxy, ma di un servizio al centro di un progetto ambizioso: diventare leader globale nel settore della salute digitale. I numeri in Corea del Sud raccontano già un successo evidente, mentre i prossimi sviluppi puntano a rafforzare ulteriormente questa posizione.

Samsung Health supera i 10 milioni di utenti in Corea del Sud

In patria, Samsung Health ha raggiunto quota 10 milioni di utenti attivi mensili, un risultato che la pone al primo posto tra le app dedicate alla salute. Il dato emerge da un’analisi di WiseApp Retail e sottolinea come la crescita non sia casuale ma il frutto di una strategia precisa. Samsung ha saputo costruire un ecosistema in cui smartphone e smartwatch, in particolare la serie Galaxy Watch, si integrano per offrire strumenti di monitoraggio sempre più avanzati. Un aspetto interessante riguarda la fascia d’età che ha trainato i risultati. L’adozione maggiore è arrivata dagli utenti intorno ai 50 anni, che rappresentano circa il 28,5% della base attiva. Una conferma di come la salute digitale non sia più solo un tema per i più giovani, ma una necessità sentita anche da chi vuole gestire meglio benessere e prevenzione.

Una piattaforma centrale nell’ecosistema Galaxy

La crescita di Samsung Health si inserisce in una strategia più ampia. L’azienda non si limita a fornire un’app, ma punta a trasformarla in un hub di servizi legati al benessere. I dati raccolti dai dispositivi indossabili vengono analizzati per restituire informazioni su attività fisica, sonno, alimentazione e stress. A questo si affiancano funzioni sempre più evolute, pensate per trasformare lo smartphone e lo smartwatch in strumenti di prevenzione quotidiana. L’obiettivo dichiarato è chiaro: rendere Samsung Health il punto di riferimento per chi cerca soluzioni digitali legate alla salute, superando la concorrenza di altre piattaforme nate con la stessa ambizione.

Il ruolo dell’intelligenza artificiale

La prossima fase di crescita passa dall’intelligenza artificiale. Entro la fine del 2025, Samsung lancerà negli Stati Uniti un nuovo servizio chiamato Healthcare Coach. Si tratta di un assistente virtuale, basato su chatbot integrato direttamente in Samsung Health, progettato per fornire supporto nelle diagnosi mediche e nel monitoraggio dello stato di salute. Il progetto non punta a sostituire i medici, ma ad affiancare gli utenti nella gestione quotidiana del benessere, fornendo indicazioni, promemoria e un primo livello di analisi dei dati raccolti. La mossa riflette la tendenza globale verso una sanità digitale più personalizzata, in cui l’IA diventa uno strumento al servizio del paziente.