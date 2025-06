The Witcher 4 arriverà a 60 fps?

Di recente, The Witcher 4 fa parlare di nuovo di sé. A tal proposito, la recente demo tecnica, realizzata con l’Unreal Engine 5.6, ha segnato un momento cruciale per l’intera industria videoludica. Offrendo uno sguardo concreto su ciò che le console di attuale generazione sono realmente in grado di fare. Quel che stupisce è che la dimostrazione è stata eseguita su una PlayStation 5 nella sua configurazione standard. Nonostante ciò riesce a mantenere una fluidità di 60 fps al secondo e includendo persino il supporto al ray tracing. Tale risultato apre scenari inediti sul potenziale tecnico ancora inesplorato di tali piattaforme. Rafforzando l’idea che, fino ad oggi, non siano mai state davvero sfruttate al massimo delle loro capacità.

Ultime rivelazioni su The Witcher 4

Secondo quanto dichiarato da Charles Tremblay, vicepresidente della divisione Technology presso CD Projekt RED, il traguardo raggiunto dalla demo non è il frutto di un caso isolato. Ma il risultato di una trasformazione profonda nel modo in cui il team affronta lo sviluppo. La compagnia ha, infatti, rivoluzionato la propria metodologia, abbandonando l’approccio incentrato sul PC come piattaforma di riferimento. In passato, lo sviluppo si concentrava sul massimizzare le prestazioni su computer. Per poi scalare al ribasso la qualità tecnica del gioco per adattarla alle console. Una strategia che, anche se efficace per la compatibilità, finiva col penalizzare il pieno utilizzo delle potenzialità specifiche offerte da ogni sistema.

Ora, invece, la priorità è diventata quella di costruire le esperienze di gioco partendo dalle console stesse. L’obiettivo è sviluppare titoli pensati fin dall’inizio per sfruttare ogni singolo elemento dell’hardware console, con un’ottimizzazione che parte dal basso per poi eventualmente espandersi verso l’alto. È tale cambio di paradigma che ha permesso alla demo di The Witcher 4 di raggiungere livelli qualitativi così elevati su PS5. Con tali premesse, l’attesa per vedere fino a che punto potrà spingersi il titolo sulle diverse console resta altissima.