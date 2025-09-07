Amazon REGALA uno sconto di 250 euro sull’Apple MacBook Air

Amazon ha in serbo una piacevole sorpresa per tutti gli utenti, uno sconto specialissimo sull’acquisto dell’Apple MacBook Air, un portatile lanciato nel corso del 2025, essendo contraddistinto dalla presenza del chip Apple M4 al suo interno, che ancora oggi riesce a catturare l’attenzione e l’interesse di milioni di persone in tutto il mondo.

Il suo punto di forza, oltre a un design iconico e quasi unico nel proprio genere, realizzato in metallo con finitura opaca su tutta la superficie che trattiene pochissimo le impronte, è chiaramente rappresentato dall’eccellente display da 15 pollici di diagonale, un Liquid Retina che non ammette assolutamente repliche, con dettagli e colori estremamente definiti (e nitidi), di livello nettamente superiore alle media. Le cornici sottili permettono di godere quasi di un infinity display, mentre tutte le prestazioni ricadono direttamente sull’ottimo processore Apple M4, che viene affiancato dalla presenza di 16GB di RAM e 256GB di memoria interna su SSD.

Nell’esatto momento in cui vi scriviamo, le colorazioni disponibili sono complessivamente quattro, tutte in vendita esattamente allo stesso identico prezzo, una bellissima notizia che porta il consumatore ad avere la possibilità di scegliere la soluzione che più si adatta alle proprie esigenze e necessità.

Amazon, ecco lo sconto che nessuno si aspettava sull’Apple MacBook Air

Un prezzo mai così basso su Amazon per l’acquisto del notebook Apple MacBook Air, gli utenti sono felicissimi dell’opportunità di risparmio che oggi possono cogliere subito al volo, il suo listino di 1549 euro è un lontanissimo ricordo, potendo arrivare a sostenere un investimento finale di soli 1298 euro (sconto di circa 250 euro). Premete questo link per l’acquisto.

Sulla superficie si trova la solita connettività “ridotta” che caratterizza i prodotti Apple, di conseguenza parliamo di due porte thunderbolt 4, l’attacco magsafe per la ricarica ed il solo jack da 3,5mm per le cuffie. Completamente assenti connettori USB-A classici.