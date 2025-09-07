Nokia: arriva una nuova soluzione radio 5G

Nokia entra ufficialmente nell’era ferroviaria del 5G con una soluzione radio. La quale è stata pensata per garantire comunicazioni ad alte prestazioni, sicure e affidabili agli operatori di tutto il mondo. Tale passo segna l’inizio di una nuova fase verso il Future Railway Mobile Communication System (FRMCS). Lo standard del futuro che mira a trasformare le ferrovie in reti più intelligenti, automatizzate ed efficienti. L’adozione di suddetta tecnologia non comporterà solo vantaggi operativi per le aziende e maggiore sicurezza per i viaggiatori. Ma avrà anche un impatto positivo sull’ambiente. Ciò grazie alla digitalizzazione e all’ottimizzazione dei consumi energetici. La novità di Nokia comprende la prima radio 5G commerciale per la banda 1900 MHz (n101), accompagnata dalla Core Enterprise Solution for Railways, una piattaforma progettata per accelerare la digitalizzazione delle ferrovie.

Nokia: ecco le novità per l’era ferroviaria del 5G

Nei prossimi anni, il FRMCS sostituirà gradualmente il GSM-R, basato su tecnologia 2G. Diventando lo standard globale per le comunicazioni ferroviarie. La nuova architettura, costruita sul 5G, garantisce sicurezza e affidabilità superiori, aprendo la strada a servizi digitali avanzati, migliorando l’esperienza dei passeggeri e consentendo comunicazioni transfrontaliere più sicure.

L’esperienza di Nokia nel settore è consolidata: l’azienda ha implementato sistemi GSM-R in oltre 20 Paesi. Inoltre, ha collaborato con operatori, governi e organismi di standardizzazione per promuovere l’adozione globale del FRMCS. La radio 5G progettata da Nokia supporta comunicazioni mission-critical e coesiste con i sistemi legacy, assicurando continuità dei servizi durante la transizione. Il core 5G SA cloud-native è modulare, scalabile e flessibile. Pronto a soddisfare esigenze sia regionali sia nazionali, e abilita tutte le funzionalità necessarie per lo strato di trasporto del FRMCS.

I test della soluzione inizieranno nell’ambito del progetto europeo FP2-MORANE-2. Il quale prosegue le iniziative precedenti dedicate al FRMCS e punta a velocizzare la digitalizzazione delle ferrovie in Europa. Non resta che attendere il raggiungimento dei primi risultati da parte di Nokia.