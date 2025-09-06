Xiaomi Smart Band 10 a meno di 50 euro: approfittate dell’offerta Amazon

Lo Xiaomi Smart Band 10 è un fitness tracker. Device che si contraddistingue principalmente grazie alla presenza di un display AMOLED da 1.72“. Display che consente il semplice e rapido accesso alla visualizzazione di notifiche e molto altro con un semplice tocco. Nello specifico, infatti, il costruttore ha deciso di implementare un display da 1,72” con cornici da 2 mm e rapporto schermo-corpo 73%.

La luminosità è di 1.500 nit con regolazione automatica mentre la frequenza di aggiornamento di 60 Hz. Se siete in cerca di un nuovo fitness tracker con un ottimo rapporto qualità/prezzo, oggi è il giorno perfetto per poter acquistare lo Xiaomi Smart Band 10.

Non passa di certo inosservato il display da 1,72″ con cornici da 2 mm con rapporto schermo-corpo 73% implementato in questo fitness tracker. Non a caso lo Xiaomi Smart Band è stato progettato appositamente per tutti coloro che vogliono avere sempre a portata di mano una soluzione pratica e semplice da utilizzare.

Essendo stato pensato per lo sport, tra le particolarità e le funzioni offerte da questo modello a marchio Xiaomi, non mancano le oltre 150 modalità sportive pro con monitoraggio avanzato del battito cardiaco. Un elemento che rappresenta senza alcun dubbio un punto di forza di questo device.

Non manca, inoltre, un apposito sistema progettato per il monitoraggio professionale del sonno. Monitoraggio che consente di comprendere al meglio le fasi e la qualità del riposo dell’utente che lo indossa. Lo Xiaomi Smart Band 10 è un fitness tracker che si contraddistingue anche grazie un’ottima batteria. Batteria che assicura fino a 21 giorni di autonomia con uso standard e consente di poter dimenticare di ricaricare il device.

L‘offerta oggi disponibile su Amazon consente di acquistare lo Xiaomi Smart Band 10 al costo di soli 43,99 euro anziché 49,99 euro.