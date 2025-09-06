TP-Link a IFA 2025: router fulminei, robot intelligenti e sicurezza

TP-Link approfitta dell’evento berlinese per lanciare i router Archer BE900 e GE800, potenti e sempre efficienti nelle loro prestazioni. A stupire è stato anche il sistema mesh Deco BE85, pronto a garantire copertura uniforme. Non è mancato il router mobile M8850, compatibile con la tecnologia 5G, pensato per connessioni rapide anche fuori casa.

Il nuovo range extender Wi-Fi 7 TP-Link, compatto con misure di 107,3 x 39 x 161 mm, ha catturato l’attenzione grazie alla compatibilità con EasyMesh e Adaptive Roaming. La velocità wireless raggiunge 9,3 Gbps e la porta LAN da 2,5 Gbps assicura performance superiori.

Pulizia con mente autonoma

Oltre ai router, TP-Link ha decisamente stupito con il Tapo RV50 Pro Omni, evoluzione del modello RV30 Max Plus. La docking station è stata ripensata: pulisce il panno, svuota il serbatoio dell’acqua sporca e raccoglie la polvere, mentre riempie quello dell’acqua pulita. Con 15.000 Pa di potenza di aspirazione, il robot solleva il panno fino a 12 mm per proteggere tappeti e moquette. In alternativa può lasciarlo direttamente presso la base. L’arrivo è fissato per ottobre, al prezzo di 499 euro. All’orizzonte c’è il prossimo modello in corsa: l’RV50 AI Omni. Integrerà una videocamera con intelligenza artificiale, capace di individuare sporco, macchie e ostacoli, reagendo in modo dinamico. Quando è previsto questo device TP-Link tanto avanguardistico? Per il 2026 e costerà 599 euro.

Sicurezza e visione costante in tutta casa con TP-Link

Non è passata inosservata la serratura smart TP-Link Tapo DL210 KIT, studiata per installazioni rapide. L’unità interna si aggancia alla serratura esistente usando la chiave originale. L’unità esterna, di forma circolare, può essere posizionata con flessibilità su parete o telaio. Sblocco tramite NFC, PIN, impronta digitale, Wi-Fi e Bluetooth. Un sensore controlla la chiusura e può bloccare automaticamente o inviare notifiche. La batteria interna è da 6.700 mAh, mentre l’unità esterna usa due CR2032 da sostituire ogni anno. Il debutto è atteso nel 2026. Infine, la nuova TP-Link Tapo C675D KIT ha catturato l’attenzione per il pannello solare integrato, che elimina ogni pensiero su alimentazione e batterie. Doppia lente, registrazione in 4K, protezione IP65 e campo visivo di 165°. Anche qui il lancio avverrà nel 2026.