Lenovo all’IFA 2025: nuovi notebook e device potenziati con AI

Durante l’IFA 2025, Lenovo ha acceso l’attenzione con la nuova ThinkPad P16 Gen 3, ridisegnata e più portatile. Monta processori Intel Core Ultra 200HX con fino a 24 core e una NPU dedicata all’AI. Offre fino a Nvidia RTX PRO 5000 Blackwell con 24 GB di VRAM. Un colosso da 2.899 euro. La ThinkPad P1 Gen 8 è invece pensata per chi lavora in movimento. Con Intel Core Ultra Serie 2, NPU integrata e grafica RTX PRO 2000 Blackwell, garantisce prestazioni da workstation a 2.959 euro. Non manca la ThinkPad P16v Gen 3, elegante e potente con display 16:10, disponibile da 1.939 euro. Le ThinkPad P14s i Gen 6 e P16s i Gen 4 puntano su leggerezza e prestazioni premium. Arriveranno a fine mese rispettivamente da 1.569 e 1.599 euro. La gamma si completa con la ThinkPad X9 Aura Edition Glacier White, disponibile in formati da 14 e 15 pollici, oltre 40 TOPS, processori Intel Core Ultra e Windows 11. Prezzi previsti da ottobre: 1.619 euro per il modello da 14 pollici e 1.759 per quello da 15.

Monitor e Smart Dock: spazio visivo e connessioni

Altra importante creazione Lenovo è il ThinkVision P40WD-40, un display curvo ultrawide da 39,7 pollici con risoluzione 5120×2160. Assicura colori precisi e contrasti intensi, oltre a supportare Thunderbolt 4 con ricarica fino a 140 W e rete cablata RJ45 da 2.5G. Esso è il primo monitor desktop con refresh variabile da 24 a 120 Hz e riduce i consumi fino al 34%. Sarà disponibile da novembre a 1.499 euro. Al centro del palco anche la connettività. Il nuovo ThinkPad Thunderbolt 5 Smart Dock 7500 raggiunge 120 Gbps e supporta fino a tre display 8K a 60Hz più uno 4K. Prezzo da ottobre: 399 euro. La linea Lenovo si arricchisce del Thunderbolt 4 Smart Dock Gen 2 7500, compatibile con un 8K o due 4K a 144Hz, a 299 euro, e dell’USB4 Smart Dock 5500, a 229 euro. Tutti questi sono poi gestibili da remoto con Lenovo Accessories Fleet Manager.

Concept e AI Lenovo

Il ThinkBook VertiFlex Concept di Lenovo lascia davvero senza parole. Un PC con display da 14 pollici ruotabile, spesso 17,9 mm e dal peso di 1,39 kg. In verticale diventa perfetto per codici o documenti. In orizzontale si trasforma in un notebook classico. Lo smartphone può connettersi grazie a Lenovo Smart Connect, per trasferire file e duplicare lo schermo. Lo Smart Motion Concept introduce un supporto multidirezionale che segue l’uso quotidiano. Il ThinkCentre neo Ultra Gen 2 integra Nvidia RTX 5060 Ti dGPU per calcolo AI locale e fino a sette display. Non manca il Magic Bay Tiko Pro, HUD magnetico per multitasking intelligente, disponibile da novembre a 199 euro. Lenovo ha presentato anche il Lenovo AI Agent Pilot Program, in collaborazione con Intel. L’obiettivo? Automatizzare processi editoriali e migliorare produttività con soluzioni generative on-device. Viene integrato nell’offerta AI PC Fast Start, un pacchetto di servizi per editoria, sanità e finanza