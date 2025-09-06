Xiaomi 16: aumenta la potenza di ricarica?

Xiaomi sembra intenzionata a sorprendere il mercato con una mossa inaspettata. Per la prossima generazione di smartphone top di gamma non arriveranno due modelli, come ormai è tradizione, ma ben tre. È un dettaglio che fa la differenza, perché l’azienda aveva sempre preferito seguire un percorso lineare, presentando la coppia standard e Pro in autunno. E riservando alla fine dell’inverno la versione Ultra. Stavolta, invece, il calendario sembra cambiare e il nuovo schieramento punta a un allargamento immediato della gamma. Se i nomi certi sono quelli di Xiaomi 16 e 16 Pro, resta ancora da chiarire l’identità del terzo dispositivo. Le ipotesi si concentrano su una possibile variante “Mini” o al contrario “Max” del modello Pro.

Xiaomi 16: saranno tre i modelli presentati insieme

Le sigle tecniche trapelate, 25098PN5AC, 2509FPN0BC e 25113PN0EC, confermano l’esistenza delle tre varianti e lasciano intuire che la fase di test e di certificazione sia già ben avanzata. Un’indicazione concreta arriva da un documento ufficiale, la certificazione rilasciata dall’ente 3C, resa pubblica dal leaker Digital Chat Station. Proprio da lì emergono le prime informazioni tecniche sul comparto di ricarica. Tutti e tre i futuri Xiaomi 16 supporteranno un’erogazione fino a 100 watt attraverso porta USB-C, grazie a un profilo da 20 volt e 5 ampere. Si tratta di un passo avanti rispetto ai 90 watt dei predecessori.

Riguardo la potenza di calcolo, le indiscrezioni parlano dell’adozione del prossimo Snapdragon 8 Elite 2, atteso a fine settembre. È il processore di punta che Qualcomm presenterà come successore diretto della serie 8 Gen 3, e Xiaomi vuole assicurarsi un ruolo da protagonista nelle prime settimane di distribuzione. In passato l’azienda ha già dimostrato di essere rapida a integrare i nuovi SoC, e c’è chi sostiene che potrebbe addirittura essere la prima a portare sul mercato smartphone equipaggiati con tale piattaforma. Con tale cambio di rotta, Xiaomi sembra pronta ad alzare l’asticella e proporre una famiglia di smartphone più articolata.