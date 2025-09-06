ho.Mobile, non perdere la tariffa da 9,99 euro al mese con 5G incluso

Negli ultimi tempi, gli operatori telefonici virtuali stanno dando dell’importante filo da torcere ai gestori tradizionali.

Gli MVNO utilizzano le infrastrutture di rete dei gestori tradizionali, e tra i loro vantaggi hanno sicuramente prezzi più bassi e offerte senza nessun tipo di vincolo.

La competizione si è fatta sicuramente più ardita da quando alcuni operatori telefonici virtuali hanno introdotto la tecnologia 5G, con la quale stanno convincendo pian piano molti clienti.

ho.Mobile è proprio un operatore telefonico virtuale che utilizza le infrastrutture di Vodafone per offrire dei servizi di ottima qualità agli utenti.

Si tratta di un gestore che presenta una serie di piani tariffari molto interessanti, che includono anche la tecnologia 5G.

ho.Mobile e le tariffe con 5G incluso

ho.Mobile presenta agli utenti una serie di tariffe davvero imperdibili, alcune delle quali hanno la tecnologia 5G inclusa.

La prima offerta telefonica in questione prevede 150 giga di Internet con tecnologia 5G inclusa, minuti illimitati e 200 SMS. Il costo è di soli 9,95 € al mese.

La seconda, altrettanto interessante, e pensata per chi abbia bisogno di navigare di più, offre 250 giga di Internet con tecnologia 5G inclusa, minuti illimitati e 200 SMS, a soli 11,95 € al mese.

ho.Mobile e le sue tariffe base

L’operatore, però, presenta anche delle tariffe decisamente più economiche, che però non presentano la tecnologia 5G.

La prima promozione di questo genere prevede 150 giga di Internet, minuti illimitati e 200 SMS a soli 6,95 € al mese.

La seconda invece prevede sempre 250 giga di Internet, minuti illimitati e 200 SMS, a soli 8,95 € al mese.

Ciò che cambia tra i due differenti pacchetti di offerte è semplicemente la presenza o meno del 5G, per il resto la qualità dei servizi è sempre la stessa.

Per i clienti invece, fossero interessati soltanto alle chiamate e agli SMS, ho.Mobile mette a disposizione 1 giga di Internet, minuti e SMS illimitati a soli 4,99 € al mese.