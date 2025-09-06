Redmi Pad 2 Play Bundle: il tablet pensato per i più piccoli

Redmi amplia la sua offerta di tablet con una versione speciale pensata per le famiglie, ovvero il Pad 2 Play Bundle. Lanciato a soli 199,90€ tramite lo store ufficiale, questo pacchetto non si limita a proporre un dispositivo già noto, ma lo arricchisce di accessori e contenuti mirati.

Il cuore dell’offerta è il Redmi Pad2, presentato lo scorso Giugno, affiancato da una cover protettiva in silicone blu chiaro con maniglia gialla integrata e da uno stilo coordinato. La cover funge anche da supporto per la visione di contenuti multimediali. Poiché rende il tablet più sicuro e pratico da usare nelle mani di un bambino. L’esperienza viene arricchita dall’app preinstallata bekids, che include un mese di accesso VIP e propone attività creative come il disegno e la colorazione.

Redmi Pad 2: display, autonomia e specifiche tecniche

Il tablet mantiene le caratteristiche del modello standard. Il display da 11″ offre risoluzione 2,5K e densità di 274ppi. La tecnologia AG nano-texture riduce fino al 97% dei riflessi, migliorando la visibilità anche all’aperto. Lo schermo supporta 1,07miliardi di colori, frequenza di aggiornamento AdaptiveSync a 90Hz e campionamento del tocco a 360Hz. Importante anche l’attenzione alla salute visiva. Il pannello infatti è certificato TÜV Rheinland per bassa emissione di luce blu, assenza di sfarfallio e comfort visivo.

Sotto la struttura troviamo il MediaTek Helio G100-Ultra a 6nm. Ad esso si affiacano 4GB di RAM LPDDR4X e 128GB di storage UFS 2.2, espandibili fino a 2TB tramite microSD. Il sistema operativo è Xiaomi HyperOS 2, che integra funzioni come la sincronizzazione delle chiamate e degli appunti.

L’autonomia è garantita da una batteria da 9.000mAh. Essa garantisce fino a 17 ore di riproduzione video o 22h di lettura, con una modalità standby che può durare fino a 86 giorni. La ricarica rapida supporta fino a 18W tramite USB-C. L’ adattatore però non è incluso nella confezione. Sul fronte multimediale, il tablet offre una fotocamera posteriore da 8MP e una frontale da 5MP, entrambe in grado di registrare video a 1080p. L’audio è affidato a quattro speaker con certificazione Dolby-Atmos e Hi-Res-Audio, per un’esperienza sonora più immersiva.