MediaTek ha annunciato il Dimensity 8400. Un processore progettato per ridefinire gli standard nella fascia medio-alta del mercato. Il nuovo SoC deriva direttamente dal potente Dimensity9400 e adotta l’architettura “all big core“. Già introdotta con il Dimensity9300. Questa soluzione abbandona i core a bassa potenza per puntare esclusivamente su otto core Cortex-A725 ad alte prestazioni. La CPU raggiunge una frequenza massima di 3,25GHz. Garantisce così un aumento del 41% nelle prestazioni rispetto alla generazione precedente, il Dimensity8300. In contemporanea, l’efficienza energetica migliora sensibilmente, con una riduzione del consumo fino al 44%.

MediaTek Dimensity 8400: un chip per l’IA e la connettività avanzata

Anche la GPU Mali-G720 MC7 contribuisce all’ aumento di livello. Rispetto alla Mali-G615 MC6, essa offre un aumento del 24% nelle prestazioni grafiche e un calo dei consumi del 42%. L’aumento delle performance però non si limita alla CPU e alla GPU. MediaTek ha migliorato notevolmente anche la cache. Infatti il secondo livello è raddoppiato, mentre il terzo ha registrato un aumento del 50%. Questi miglioramenti garantiscono una gestione più rapida ed efficiente dei dati. Rendendo il Dimensity 8400 ideale per smartphone di fascia alta.

Un altro punto di forza del Dimensity8400 è la sua NPU 880, specializzata nelle operazioni di intelligenza artificiale. Questo modulo promette un incremento del 20% nelle prestazioni e del 33% nella generazione di testi tramite modelli linguistici avanzati, come Baichuan 4B. In più, migliora l’efficienza energetica del 18%. Rendendo il chip una soluzione che equilibra potenza e consumi ridotti. Il processore include anche tecnologie avanzate per la connessione e il supporto multimediale. Offre compatibilità con RAM LPDDR5x e archiviazione UFS 4.0, supportando velocità fino a 8.533Mbps. Le fotocamere raggiungono una risoluzione massima di 320MP e i video possono essere registrati in 4K HDR a 60fps. La connettività è garantita da un modem 5G UltraSave 3.0+, Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.4. Mentre la localizzazione beneficia di sistemi come GPS e Galileo.

Insomma, con il Dimensity 8400, MediaTek rafforza la sua posizione nel mercato dei chip. In quanto si tratta di un prodotto capace di competere con le soluzioni Qualcomm. Mantenendo però un equilibrio tra prestazioni elevate, efficienza energetica e innovazione tecnologica.