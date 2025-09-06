Truffa via SMS e phishing: ecco il tranello che svuota il conto per messaggio

Se ci siete cascati almeno una volta anche voi, siete nel posto giusto. La truffa ha colpito anche questa volta e ha messo in difficoltà le persone derubandole dei loro soldi ma anche sottraendogli i dati personali. Fate attenzione a quello che sta succedendo perché potrebbe rivelarsi devastante soprattutto nel lungo periodo. In basso trovate tutte le informazioni del caso che potranno servirvi.

Con questa truffa si può cadere in un tranello difficile da evitare: ecco qual è il testo

A qualcuno potrebbe sembrare certamente normale ma vi assicuriamo che non lo è. Ritrovarsi di fronte ad un messaggio del genere improvvisamente nella posta elettronica significa essere stati presi di sorpresa da una truffa, la quale potrebbe assumere caratteri molto pericolosi. Secondo quanto riportato, molte persone spesso ci cascano senza accorgersene neanche per poi fronteggiare gli effetti reali dell’inganno. In questo caso vi propongono la solita truffa dei depuratori revisionati per l’acqua, cosa che di certo non otterrete cliccando sui link presenti all’interno della truffa in questione. Ecco il testo completo:

“SVUOTIAMO IL MAGAZZINO!

Regaliamo 92 depuratori

ai primi che ci contattano

clessidra

92 DEPURATORI REVISIONATI,

SEMINUOVI E FUNZIONANTI

Si hai capito bene! Sono purificatori d’acqua in regalo!

Solo 92 pezzi.

Di seguito ti spieghiamo il perché e cosa ti chiediamo in cambio.

Sono tutti erogatori/depuratori d’acqua, modelli del 2023,

provenienti da fiere ed esposizioni!

Sono tutti revisionati, funzionanti e la qualità dellafiltrazione è garantita al 100%.

SCOPRI DI PIÙ

Logo IWMRecensioni Trustpilot

Silvia dice su di noi:

Cliente da circa 10 anni

<< Dopo un’attenta ricerca e dopo aver sentito diversi consulenti abbiamo deciso di affidarci all’esperienza pluriennale di IWM. Il consulente Sig. Varinelli è stato molto cortese, simpatico e paziente e ha saputo consigliarci al meglio. Abbiamo amici che si sono affidati a loro anni fa e si trovano benissimo. Non vediamo l’ora di iniziare ad utilizzarlo. >>“