Samsung Health introduce visite virtuali e nuovi contenuti fitness

Samsung continua a migliorare diverse delle sue aree e una di queste è sicuramente quella dedicata al benessere. La sua applicazione Health, molto famosa nel mondo, si sta evolvendo di continuo e si sta trasformando da semplice strumento per monitorare l’attività fisica a vero punto di riferimento per il benessere personale. La novità più importante è l’arrivo di Find Care, un servizio sviluppato con la piattaforma di telemedicina HealthTap.

Grazie a questa integrazione, sarà possibile consultare i profili di medici certificati, prenotare visite virtuali e gestire appuntamenti direttamente dall’app. È prevista anche la possibilità di inviare domande di follow-up dopo il consulto. Samsung ha però specificato che questa funzione non sostituisce una diagnosi medica ufficiale, ma ha un ruolo di supporto per il benessere quotidiano.

In parallelo viene potenziata la sezione delle Cartelle Cliniche, lanciata lo scorso anno. Ora gli utenti potranno collegare anche i dati provenienti dalle farmacie Walgreens, arricchendo così le informazioni sanitarie già raccolte da altri fornitori e creando un quadro più completo sulla propria salute.

Nuovi allenamenti per il fitness per gli utenti Samsung Health

Accanto alle novità sul fronte sanitario, Samsung ha deciso di rafforzare l’offerta legata all’attività fisica. La collaborazione con iFIT porta in dote una ricca libreria di allenamenti guidati, con sessioni di Pilates, esercizi di potenziamento muscolare e workout ad alta intensità (HIIT). I programmi saranno organizzati per categorie e includeranno anche suggerimenti stagionali e contenuti in linea con le ultime tendenze.

Questi nuovi corsi saranno disponibili fin da subito anche in Italia, rendendo più semplice seguire un percorso strutturato senza dover ricorrere ad applicazioni esterne.

Un passo verso l’integrazione completa da parte di Samsung

Le novità inizieranno a essere distribuite a livello globale dall’8 settembre. Con queste funzioni, Samsung Health punta a diventare qualcosa di più di un’app per il fitness: uno strumento che unisce telemedicina, gestione dei dati sanitari e contenuti sportivi, creando un ecosistema sempre più integrato per chi vuole prendersi cura della propria salute in modo digitale.