Phishing e truffe varie: come difendersi e quali sono i segnali da riconoscere

Il phishing sfrutta messaggi credibili per carpire credenziali o dati di pagamento. I segnali ricorrenti includono urgenze ingiustificate, link abbreviati o domini che imitano quelli ufficiali, errori grammaticali e richieste di password o codici via email o chat. Nei client di posta conviene attivare filtri antispam avanzati, bloccare mittenti sospetti e abilitare l’anteprima dei link, così da vedere l’indirizzo reale prima del clic. Anche i browser offrono protezioni anti-phishing che confrontano i siti visitati con liste di pagine malevole. L’autenticazione a due fattori riduce i danni in caso di furto di credenziali, perché richiede un codice secondario. Per gli account più sensibili, come banca e lavoro, è preferibile una app di autenticazione rispetto agli SMS, più esposti a attacchi come SIM swap.

Buone pratiche e cosa fare dopo un clic sbagliato

In ambito organizzativo è utile definire un canale ufficiale per comunicazioni finanziarie, evitando che richieste economiche arrivino da indirizzi personali. Le carte virtuali usa-e-getta aiutano a limitare l’esposizione, mentre i portafogli digitali schermano i dati reali. In caso di clic su un link sospetto, la procedura consigliata prevede cambio immediato della password, revoca delle sessioni attive, verifica dei dispositivi collegati e controllo dei log di accesso. Se sono stati inseriti dati bancari, è prudente contattare l’istituto per bloccare o monitorare i pagamenti. Una scansione antimalware del computer o dello smartphone aggiunge un ulteriore livello di sicurezza. Nel tempo, piccoli accorgimenti costanti fanno la differenza: aggiornamenti regolari, uso di un password manager, diffidenza verso allegati inattesi e verifica dell’URL prima di qualsiasi inserimento di dati.

Si tratta quindi di tutti gli accorgimenti che potrebbero portare benefici dal punto di vista della tranquillità durante l’utilizzo di un qualsiasi dispositivo. Ad oggi infatti essere esperti non serve a nulla, anche perché i tentativi di truffa che girano sul web sono in grado di scalfire anche la corazza di un utente ben istruito.