Smartphone, se lo vendi o lo regali fallo in sicurezza: attento a questi aspetti

Prima di cedere uno smartphone è fondamentale creare un backup completo. Contatti, chat, galleria, note, autenticatori e documenti devono essere al sicuro e, se necessario, pronti per la migrazione su un nuovo dispositivo. Le soluzioni cloud semplificano la procedura, ma è utile una copia locale di riserva su computer o unità esterna. Le chat delle principali app di messaggistica andrebbero esportate con i relativi media, mentre per le foto conviene verificare che l’upload sia completato e coerente tra originale e versione ottimizzata. Per le app bancarie o di autenticazione a due fattori è essenziale predisporre in anticipo la procedura di trasferimento, così da evitare blocchi quando il vecchio dispositivo non sarà più disponibile.

Molti aspetti quindi vanno controllati prima ancora di cedere il proprio dispositivo, in modo da essere sicuri di avere tutto a portata di mano e sotto controllo. Vendere o semplicemente regalare il proprio telefono a qualcun altro può essere quindi un problema se non si seguono alcuni passaggi ben precisi.

Cancellazione sicura, rimozione account e cifratura

Una volta messa al sicuro la copia dei dati, arriva la fase di ripristino. Il reset di fabbrica va eseguito dopo aver rimosso tutti gli account e disattivato le protezioni antifurto legate all’ID del proprietario. La memoria dei telefoni moderni è cifrata, ma un ripristino con eliminazione dei contenuti e delle impostazioni assicura che i dati non restino in chiaro. Se presente una microSD, è preferibile formattarla separatamente o conservarla. Prima della consegna, vale la pena verificare l’IMEI e rimuovere eventuali eSIM collegate. Una pulizia esterna e un controllo funzionale di base aumentano il valore percepito. Con questa sequenza ordinata di backup, rimozione account, cifratura e reset, il passaggio di proprietà risulta semplice, sicuro e senza rischi per la privacy.

Facendo tutto questo non dovresti avere alcun tipo di problema in futuro, per cui seguite tutti questi consigli.