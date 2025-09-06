Apple e Samsung diffidano Xiaomi per una pubblicità

Di recente, Apple e Samsung hanno stretto una, temporanea, alleanza. Quest’ultima, anche se inaspettata, è guidata da dinamiche ben precise. Nel dettaglio, Xiaomi ha scalato mercati e classifiche con una rapidità impressionante. Ciò guadagnando consensi grazie a prodotti potenti e campagne pubblicitarie audaci, a volte irriverenti. A tal proposito, Apple e Samsung hanno inviato diffide legali alla compagnia, contestando un approccio pubblicitario considerato offensivo e scorretto. Ma cosa è accaduto nel dettaglio?

Apple e Samsung contro Xiaomi: ecco cosa è successo

La scintilla è scoccata durante il lancio della serie Xiaomi 15 avvenuta in India. In quell’occasione, l’azienda ha lanciato una campagna che non lasciava spazio a fraintendimenti. Il confronto con i prodotti concorrenti, infatti, era esplicito. La fotocamera dell’iPhone 16 Pro Max veniva definita “carina”. Ma lo Xiaomi 15 Ultra, secondo la comunicazione dell’azienda, la surclassava. Una frecciatina simile è stata indirizzata a Samsung, colpevole di apparire meno performante proprio in uno dei mercati dove domina da anni.

La provocazione non si è fermata lì. In occasione del pesce d’aprile, Xiaomi ha pubblicato un annuncio a tutta pagina su un quotidiano indiano, ribadendo il confronto e giocando su toni ironici e beffardi. Ed è proprio questo il centro del contendere. Apple e Samsung non hanno mai autorizzato l’uso dei loro nomi o dei loro prodotti. E il paragone diretto viene ora contestato a livello legale. Fonti interne spiegano che le aziende non negano l’importanza dei confronti tecnologici, ma sottolineano che menzionare esplicitamente i rivali trasforma una valutazione tecnica in una forma di pubblicità aggressiva e potenzialmente ingannevole.

Considerando quanto detto, ora le prossime mosse spettano a Xiaomi. L’azienda dovrà decidere se ritirare le pubblicità o se sostenere la propria strategia davanti a un tribunale. Nel frattempo, non resta che attendere e scoprire come evolverà tale situazione che ha portato ad un’alleanza inaspettata tra i colossi Samsung ed Apple.