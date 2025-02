Samsung Notes si aggiorna: arriva il risolutore matematico per le equazioni

Samsung ha introdotto una nuova funzionalità nel suo Samsung Notes, arricchendolo con un risolutore matematico che permette di calcolare equazioni e operazioni direttamente dall’app. Questa novità, inclusa nell’ultimo aggiornamento, mira a migliorare la produttività degli utenti, offrendo uno strumento avanzato per la gestione di calcoli e formule.

Come funziona il risolutore matematico in Samsung Notes?

La funzione consente di scrivere a mano o digitare equazioni matematiche, che vengono poi riconosciute automaticamente e risolte dall’app. Il sistema sfrutta l’intelligenza artificiale e il riconoscimento della scrittura per interpretare numeri e simboli, restituendo risultati precisi in pochi istanti.

Oltre al calcolo delle operazioni, il risolutore può anche mostrare i passaggi intermedi, rendendolo utile per studenti e professionisti che necessitano di comprendere il processo di risoluzione di un’equazione.

Su quali dispositivi è disponibile la nuova funzione?

Il risolutore matematico è disponibile su una selezione di dispositivi del marchio sudcoreano, principalmente quelli dotati di S Pen e supporto alla scrittura a mano libera. Tra i modelli compatibili figurano i più recenti Samsung Galaxy Tab S10, oltre ai Galaxy S25, S25+ e S25 Ultra, tutti caratterizzati dal supporto avanzato alla S Pen.

L’azienda potrebbe estendere la compatibilità ad altri dispositivi nei prossimi aggiornamenti, ma al momento la funzione rimane limitata ai modelli con display ottimizzati per l’input manuale.

Disponibilità e rilascio dell’aggiornamento

L’aggiornamento con la funzione di risolutore matematico è già in fase di rollout globale e dovrebbe raggiungere tutti i dispositivi compatibili nelle prossime settimane. Gli utenti possono verificare la disponibilità accedendo a Impostazioni > Aggiornamenti software e controllando la sezione delle nuove funzionalità in Samsung Notes. Con questa novità, Samsung Notes si posiziona come un’app ancora più completa per la gestione di appunti, studio e produttività. Voi la utilizzate già? Come vi trovate? Fateci sapere i vostri commenti sull’app e se ci sono altre applicazioni che preferite per l’organizzazione delle vostre note.